Rizky Billar Beri Tantangan Berhadiah Usai Disebut Numpang Hidup kepada Lesti Kejora

JawaPos.com - Rizky Billar secara tegas membantah tuduhan tidak bertanggung jawab dari netizen yang menyebut dirinya mokondo dan numpang hidup kepada sang istri, Lesti Kejora.

Rizky Billar merasa tuduhan tersebut merupakan framing yang dibuat oleh netizen secara tidak bertanggung jawab dan merugikan dirinya. Dia mengaku membatasi istri dalam hal pekerjaan karena Lesti Kejora berfokus pada rumah tangganya bersama Rizky Billar.

"Kayak ke acara konser dia hanya sebagai support beberapa undangan teman. Saya memang bilang, 'ketika nikah kamu cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri'," kata Rizky Billar.

Tuduhan netizen Rizky Billar numpang hidup kepada Lesti Kejora, katanya, tidak didasari oleh fakta yang sebenarnya. Dia pun menantang netizen untuk melihat daftar manggung Lesti Kejora setelah menikah dengan dirinya.

"Jadi memang saya membatasi, saya nggak mau biarin dia sampai kayak dulu lagi, manggung dari kota ke kota sampai pingsan istri saya. Kalau Anda merasa asumsi Anda benar, Anda silakan datang ke rumah saya. Boleh kita cek sekalian mutasi rekeningnya," ujar Rizky Billar.

Rizky Billar juga menantang netizen untuk mencari data daftar manggung Lesti Kejora sebelum dan setelah menikah dengannya. Dia memastikan perbedaannya akan sangat kontras, jauh lebih banyak pada saat sebelum Lesti menikah.

"Kalau ada lebih dari lima kali (Lesti manggung) saya kasih uang cash," kata Rizky Billar.

Tantangan tersebut dilakukan untuk menunjukkan bahwa Rizky Billar bukanlah sosok laki-laki yang numpang hidup dari Lesti Kejora. Sebaliknya, dia bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarganya.