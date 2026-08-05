Ariana Grande Putuskan Hiatus Usai Tur 'Eternal Sunshine', Batal Tampil di Musikal London

JawaPos.com – Ariana Grande dikabarkan akan menghentikan sementara aktivitasnya di industri hiburan setelah menyelesaikan rangkaian tur "Eternal Sunshine".

Kabar tersebut diungkap melalui wawancara eksklusif yang dimuat oleh People pada 3 Agustus, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi kesehatan sang penyanyi.

Menurut laporan dispatch, keputusan ini muncul setelah Ariana kembali menjadi sorotan karena perubahan penampilan fisiknya.

Belakangan ini, pelantun "Petal" itu melakukan comeback dengan album terbarunya. Namun, tubuh yang terlihat jauh lebih kurus memicu kekhawatiran penggemar dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatannya, termasuk isu gangguan makan yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Perhatian publik semakin meningkat ketika video musik lagu utama dari album tersebut dirilis.

Banyak penggemar menyoroti wajah dan postur tubuh Ariana yang tampak lebih tirus dibandingkan sebelumnya.

Meski berbagai rumor terus bermunculan, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi penyebab perubahan kondisi fisiknya.

Ariana juga dikabarkan mengundurkan diri dari proyek musikal "Sunday in the Park with George" di kawasan West End, London.

Musikal revival yang dijadwalkan dipentaskan di Barbican Centre pada musim panas tahun depan itu sebelumnya disebut akan

Ariana telah menyelesaikan proses syuting film terbarunya berjudul "Poker in Law".