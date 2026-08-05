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Leni Setya Wati
Rabu, 5 Agustus 2026 | 17.26 WIB

Ariana Grande Putuskan Hiatus Usai Tur 'Eternal Sunshine', Batal Tampil di Musikal London

ariana grande (x @frenchrapus) - Image

ariana grande (x @frenchrapus)

JawaPos.com – Ariana Grande dikabarkan akan menghentikan sementara aktivitasnya di industri hiburan setelah menyelesaikan rangkaian tur "Eternal Sunshine".

Kabar tersebut diungkap melalui wawancara eksklusif yang dimuat oleh People pada 3 Agustus, menyusul meningkatnya perhatian publik terhadap kondisi kesehatan sang penyanyi.

Menurut laporan dispatch, keputusan ini muncul setelah Ariana kembali menjadi sorotan karena perubahan penampilan fisiknya.

Belakangan ini, pelantun "Petal" itu melakukan comeback dengan album terbarunya. Namun, tubuh yang terlihat jauh lebih kurus memicu kekhawatiran penggemar dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatannya, termasuk isu gangguan makan yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Perhatian publik semakin meningkat ketika video musik lagu utama dari album tersebut dirilis.

Banyak penggemar menyoroti wajah dan postur tubuh Ariana yang tampak lebih tirus dibandingkan sebelumnya.

Meski berbagai rumor terus bermunculan, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi penyebab perubahan kondisi fisiknya.

Ariana juga dikabarkan mengundurkan diri dari proyek musikal "Sunday in the Park with George" di kawasan West End, London.

Musikal revival yang dijadwalkan dipentaskan di Barbican Centre pada musim panas tahun depan itu sebelumnya disebut akan 
Ariana telah menyelesaikan proses syuting film terbarunya berjudul "Poker in Law".

Film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop Amerika Utara pada November mendatang, sehingga penggemar masih dapat menyaksikan penampilan terbarunya di layar lebar meski ia memutuskan untuk beristirahat dari aktivitas publik.

Editor: Hanny Suwindari
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