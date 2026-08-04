Konser Simfoni Mahayuga Hadirkan Dewa 19 hingga Sacred Riana

JawaPos.com - Grup band Dewa 19 dipastikan akan menjadi penampil utama dalam gelaran konser Simfoni Mahayuga yang akan berlangsung di Teater Besar Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, pada Minggu, 9 Agustus 2026 mendatang.

Selain Dewa 19, panggung Mahayuga juga akan diramaikan sejumlah penyanyi seperti Anggis Devaki, Yan Joshua, Kenriz, Angie Carvalho, hingga penampilan pesulap Sacred Riana.

Konser Simfoni Mahayuga merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ketiga Garuda TV. Acara ini menjadi salah satu agenda utama yang dikemas bersama sejumlah kegiatan lain, yakni Dialektika Mahayuga dan Anugerah Mahayuga.

Ahmad Dhani mengungkapkan, Dewa 19 menyiapkan sekitar 10 lagu untuk dibawakan sepanjang penampilan mereka dalam gelaran konser. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan lagu sebagai kejutan bagi para penonton.

"Akan ada 10 lagu, tapi bolehlah bonus dua lagu. Tadi ada permintaan khusus untuk bawain lagu yang jarang kami mainkan. Persiapannya latihan karena ada lagu yang jarang dimainkan, sama minum vitamin," kata Ahmad Dhani dalam jumpa pers di bilangan Senayan, Jakarta, Senin (3/8).

Dalam pertujukan tersebut, Dewa 19 akan tampil bersama Virzha sebagai vokalis. Menurut Virzha, meski sejumlah lagu populer tetap masuk dalam daftar penampilan untuk mengajak penonton nyanyi bareng, penonton juga berpeluang mendengarkan lagu dengan aransemen baru di konser Simfoni Mahayuga.

"Yang pasti lagu-lagu hits akan kami bawakan, tapi mungkin ada beberapa lagu baru atau aransemen baru yang juga akan kami tampilkan," ujar Virzha.

Tema Mahayuga diambil dari bahasa Sanskerta untuk menggambarkan fase baru. Sebuah perjalanan yang mengingatkan bahwa setiap pencapaian bukanlah garis akhir, melainkan awal untuk melangkah lebih jauh.