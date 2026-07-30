DK dan Monday Kiz Sukses Tutup Konser "D-DAY" di Busan, Duet Encore Bikin Penonton Terharu

JawaPos.com – DK (December) dan Monday Kiz berhasil menutup konser kolaborasi mereka berjudul "D-DAY in Busan" dengan penampilan yang memikat.

Digelar pada 25 Juli di Grand Theater, Busan Citizens Hall, konser ini menghadirkan perpaduan vokal emosional dan penampilan live yang meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton.

Dilansir dari allkpop, DK membuka konser dengan lagu "I'll Become a Star", kemudian melanjutkan penampilannya melalui sederet lagu seperti "Love, Really", "Forever", "Heart", hingga single remake terbarunya "Don't Be Happy". Kemampuan vokalnya yang lembut namun bertenaga berhasil menciptakan suasana hangat dan intim sepanjang pertunjukan.

DK dan Monday Kiz membawakan duet spesial "I Like You", lagu yang dipopulerkan Choi Seong Gon untuk film Wild Thing. Kolaborasi keduanya disambut meriah oleh penonton dan menjadi penutup yang manis untuk konser tersebut.

Sepanjang konser, chemistry yang telah terbangun selama bertahun-tahun antara DK dan Monday Kiz begitu terasa. Keduanya sukses memadukan harmoni vokal, penghayatan lagu, dan interaksi hangat dengan penonton, sehingga setiap penampilan menghadirkan emosi yang kuat sekaligus menunjukkan kualitas mereka sebagai dua vokalis balada papan atas Korea.

Di luar konser, DK juga terus aktif berkarya. Baru-baru ini ia merilis remake "Don't Be Happy", yang mendapat respons positif berkat interpretasi baru yang berbeda dari versi aslinya.

Ia juga rutin menyapa penggemar melalui konten YouTube "Happy Daegyu" serta tampil di berbagai program televisi, termasuk KBS1 "Open Concert" dan "Backpack Busking".