Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 13.45 WIB

DK dan Monday Kiz Sukses Tutup Konser "D-DAY" di Busan, Duet Encore Bikin Penonton Terharu

DK dan Monday Kiz (allkpop) - Image

DK dan Monday Kiz (allkpop)

JawaPos.com – DK (December) dan Monday Kiz berhasil menutup konser kolaborasi mereka berjudul "D-DAY in Busan" dengan penampilan yang memikat.

Digelar pada 25 Juli di Grand Theater, Busan Citizens Hall, konser ini menghadirkan perpaduan vokal emosional dan penampilan live yang meninggalkan kesan mendalam bagi para penonton.

Dilansir dari allkpop, DK membuka konser dengan lagu "I'll Become a Star", kemudian melanjutkan penampilannya melalui sederet lagu seperti "Love, Really", "Forever", "Heart", hingga single remake terbarunya "Don't Be Happy". Kemampuan vokalnya yang lembut namun bertenaga berhasil menciptakan suasana hangat dan intim sepanjang pertunjukan.

DK dan Monday Kiz membawakan duet spesial "I Like You", lagu yang dipopulerkan Choi Seong Gon untuk film Wild Thing. Kolaborasi keduanya disambut meriah oleh penonton dan menjadi penutup yang manis untuk konser tersebut.

Sepanjang konser, chemistry yang telah terbangun selama bertahun-tahun antara DK dan Monday Kiz begitu terasa. Keduanya sukses memadukan harmoni vokal, penghayatan lagu, dan interaksi hangat dengan penonton, sehingga setiap penampilan menghadirkan emosi yang kuat sekaligus menunjukkan kualitas mereka sebagai dua vokalis balada papan atas Korea.

Di luar konser, DK juga terus aktif berkarya. Baru-baru ini ia merilis remake "Don't Be Happy", yang mendapat respons positif berkat interpretasi baru yang berbeda dari versi aslinya.

Ia juga rutin menyapa penggemar melalui konten YouTube "Happy Daegyu" serta tampil di berbagai program televisi, termasuk KBS1 "Open Concert" dan "Backpack Busking".

Keberhasilan "D-DAY in Busan" kembali membuktikan kekuatan DK dan Monday Kiz sebagai duo vokalis balada yang mampu menyentuh hati penonton lewat penampilan live berkualitas.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Kim Min Seok Umumkan Konser "Summer Notes: Between Summers"  - Image
Entertainment

Kim Min Seok Umumkan Konser "Summer Notes: Between Summers" 

Kamis, 30 Juli 2026 | 13.17 WIB

Usai Fokus Pemulihan, BoA Kembali Beraktivitas dan Siap Gelar Konser di Jepang  - Image
Music & Movie

Usai Fokus Pemulihan, BoA Kembali Beraktivitas dan Siap Gelar Konser di Jepang 

Selasa, 28 Juli 2026 | 20.42 WIB

FNC Entertainment Umumkan FNC Kingdom 2026, Konser Keluarga Bertema 'The Floating Bazaar'  - Image
Music & Movie

FNC Entertainment Umumkan FNC Kingdom 2026, Konser Keluarga Bertema 'The Floating Bazaar' 

Senin, 27 Juli 2026 | 15.43 WIB

Terpopuler

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan - Image
1

Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

4

Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan

5

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

6

Prediksi Skor hingga Rekor Pertemuan Persebaya vs PSMS: Ayam Kinantan Lebih Unggul Atas Green Force

7

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

8

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

9

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!

10

Prediksi Skor Port FC vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Pembuktian Magis Shin Tae-yong!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore