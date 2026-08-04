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Abdul Rahman
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.00 WIB

Kimberly Ryder Akui Sudah Cek Bibit, Bebet, dan Bobot Kekasih Baru

Artis Kimberly Ryder. (Abdul Rahman/JawaPos.com) - Image

Artis Kimberly Ryder. (Abdul Rahman/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kimberly Ryder sudah memiliki kekasih baru. Namun, ia memilih menjalani hubungan asmara dengan lebih tertutup setelah sempat melewati proses perceraian yang sempat menjadi sorotan publik luas.

Aktris berusia 32 tahun itu kini enggan membagikan kehidupan pribadinya secara berlebihan. Dia juga belum berkenan memperlihatkan sosok kekasih barunya di media sosial.

Meski telah mengakui memiliki pasangan baru, bintang film Sukma tersebut sengaja menjaga identitas sang kekasih agar tidak menjadi konsumsi publik dengan alasan kuat. Menurut Kimberly, hubungan yang dijalani terasa lebih nyaman dan tenang ketika tidak terus-menerus menjadi pusat perhatian warganet.

Pria yang kini mengisi hati Kimberly bukan berasal dari dunia hiburan. Sosok tersebut merupakan seorang pengusaha yang selama ini memberikan banyak dukungan dalam kehidupan pribadi dan bisnisnya.

"Nggak banyak yang tahu ya (sama pasangan baru aku)," ujar Kimberly Ryder saat ditemui di bilangan Jakarta Selatan.

Keputusan merahasiakan identitas kekasih baru bukan berarti hubungan mereka tidak serius. Kimberly mengungkapkan, sang kekasih sudah dikenalkan kepada kedua anaknya, meski mereka belum benar-benar memahami hubungan yang dijalani orang dewasa.

"Anak masih umur-umur kayak yang, oh ya sudah kayaknya, belum terlalu ngerti banget sih kayaknya ya," ujarnya.

Kimberly sengaja belum memperlihatkan wajah kekasihnya ke publik juga karena ingin menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pengalaman hidup membuatnya kini lebih berhati-hati dalam melangkah.

Tak hanya itu, ia juga memastikan telah mengenal dan memeriksa latar belakang sang kekasih sebelum akhirnya memutuskan menjalin hubungan asmara.

Editor: Abdul Rahman
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