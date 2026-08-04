Mary Rivera, Pemeran Nenek Ned di Film Spider-Man: No Way Home Meninggal Dunia

JawaPos.com - Mary Rivera, aktris yang dikenal publik luas lewat perannya sebagai Lola atau nenek Ned Leeds dalam film Spider-Man: No Way Home, meninggal dunia. Dia mengembuskan napas terakhir di usia 82 tahun. Mary Rivera meninggalkan suami, Alejandro, empat orang anak, 11 cucu, dan empat cicit.

Aktris senior asal Filipina itu mengembuskan napas terakhir setelah mengalami stroke berat yang membuatnya sempat berada dalam kondisi koma.

Kabar duka ini disampaikan pihak keluarga kepada TMZ. Mereka mengungkapkan kondisi Mary tidak menunjukkan perkembangan meski sempat mendapat perawatan intensif. Tim dokter juga menyampaikan peluang pemulihannya sangat kecil, sehingga keluarga akhirnya mengambil keputusan berat menghentikan penggunaan alat bantu.

Dilansir dari hellomagazine.com, Mary Rivera meninggal dunia di Honolulu, Hawaii, pada 15 April dan kemudian dikremasi. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga sekaligus para penggemar Marvel yang mengenangnya sebagai sosok nenek Ned yang hangat dan menghibur.

Dalam Spider-Man: No Way Home rilisan tahun 2021, Mary Rivera tampil bersama Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, hingga Andrew Garfield. Meski hanya muncul dalam beberapa adegan, karakternya berhasil mencuri perhatian penonton berkat dialognya yang menggunakan bahasa Tagalog.

Salah satu adegan paling ikonik adalah ketika karakter Lola meminta Spider-Man versi Andrew Garfield membersihkan sarang laba-laba di rumahnya. Seluruh percakapan dilakukan dalam bahasa Tagalog, sementara Ned menerjemahkannya. Momen tersebut menjadi salah satu adegan yang paling diingat penggemar film.

Keluarga menyebut keterlibatan Mary Rivera di film Marvel merupakan salah satu pencapaian terbesar dalam hidupnya. Mereka mengaku bangga karena sang aktris bisa tampil dalam salah satu film blockbuster paling sukses di dunia setelah sebelumnya didorong untuk mengikuti proses audisi.

Dalam wawancara dengan KHON2, Mary pernah mengungkapkan rasa syukurnya bisa menjadi bagian dari semesta Marvel. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi masyarakat Filipina.