Sadie Sink Buka Suara Soal Karakter Rahasianya di Spider-Man: Brand New Day

JawaPos.com - Setelah lebih dari satu tahun merahasiakan perannya di Spider-Man: Brand New Day, aktris Sadie Sink akhirnya mulai berbagi cerita tentang pengalaman menjaga salah satu rahasia terbesar Marvel. Meski kini sudah bisa membicarakan film tersebut, bintang Stranger Things itu mengaku hanya segelintir orang yang mengetahui identitas karakternya sejak awal.

Dalam wawancara eksklusif bersama PEOPLE saat menghadiri pemutaran perdana Spider-Man: Brand New Day di Los Angeles pada Senin, 27 Juli, Sadie Sink mengatakan bahwa dirinya memang terbiasa menyimpan rahasia sehingga tidak kesulitan menjaga informasi tersebut selama berbulan-bulan.

"Saya memang tipe orang yang bisa menyimpan rahasia, jadi tidak terlalu sulit," ujar aktris berusia 24 tahun itu.

Ia menambahkan bahwa kesempatan bergabung dengan Marvel Cinematic Universe (MCU) membuatnya rela menjaga kerahasiaan tersebut selama sekitar satu setengah tahun.

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"Saya sangat senang bisa menjadi bagian dari universe ini. Jadi saya tidak keberatan harus merahasiakannya selama satu setengah tahun atau berapa pun lamanya," lanjut Sadie Sink.

Meski begitu, Sadie mengaku tidak sepenuhnya menyimpan rahasia itu sendirian. Beberapa orang terdekatnya sudah mengetahui karakter yang dia perankan jauh sebelum diumumkan ke publik.

"Ya, tentu saja," katanya saat ditanya apakah pernah memberi tahu seseorang tentang perannya. "Keluarga saya tahu, teman-teman saya, dan sahabat-sahabat saya juga tahu. Tapi klau media tidak mengetahuinya," ungkapnya.

Selama identitas karakternya disembunyikan Marvel Studios, berbagai spekulasi terus bermunculan di kalangan penggemar. Banyak teori beredar di media sosial mengenai siapa sebenarnya karakter yang diperankan Sadie Sink dalam film tersebut.