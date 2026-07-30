Profil Sadie Sink, Aktris yang Bersinar Terang Usai Terlibat dalam Film Spider-Man: Brand New Day

Aktris Sadie Sink. (People)
JawaPos.com - Nama Sadie Sink kini menjadi pusat perhatian banyak orang di seluruh dunia berkat keterlibatannya dalam film Spider-Man: Brand New Day.
Meski Marvel sempat merahasiakan karakter yang diperankan sang aktris berusia 24 tahun selama lebih dari satu tahun, kehadirannya berhasil menjadi salah satu daya tarik dalam film terbaru Spider-Man.
Sadie Sink lahir di Brenham, Texas, Amerika Serikat,pada 16 April 2002. Ia lahir dengan nama lengkap Sadie Elizabeth Sink.
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Sadie Sink tumbuh di keluarga yang menyukai olahraga. Ayahnya merupakan pelatih sepak bola, sedangkan ibunya berprofesi sebagai guru matematika. Namun sejak kecil, Sadie justru menunjukkan minat besar terhadap dunia seni peran dan teater musikal.
Bakat aktingnya mulai diasah ketika masih berusia sekitar 7 tahun melalui pertunjukan teater lokal di Texas. Demi mendukung karier putrinya, keluarga Sadie memutuskan pindah ke New York sehingga ia dapat mengikuti audisi Broadway.
Kesempatan emas datang saat ia dipercaya memerankan karakter utama dalam musikal Annie, yang menjadi titik awal namanya dikenal di industri hiburan Amerika.
Setelah sukses di panggung teater, Sadie mulai merambah ke dunia televisi. Ia tampil dalam sejumlah serial seperti The Americans, Blue Bloods, American Odyssey, dan lain-lain.
Debut layar lebarnya dimulai lewat film Chuck pada 2016 silam sebelum secara perlahan mendapat kesempatan membintangi proyek yang lebih besar.
Karier Sadie melejit pada 2017 silam ketika bergabung dalam serial Netflix Stranger Things sebagai Max Mayfield. Karakter remaja pemberani tersebut langsung mendapat sambutan positif dari penonton dan menjadi salah satu tokoh paling ikonik dalam serial tersebut. Penampilannya bahkan menuai banyak pujian dari kritikus hingga membuat namanya semakin dikenal secara global.
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