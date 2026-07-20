Dari Harajuku ke Shanghai, Tren Fesyen Lolita Jepang Kian Laris di Tiongkok

JawaPos.com – Fesyen Lolita asal Jepang kini semakin digemari di Tiongkok. Gaya berpakaian yang identik dengan gaun renda, rok mengembang, dan nuansa boneka klasik itu tidak lagi sekadar menjadi subkultur, tetapi berkembang menjadi pasar yang bernilai miliaran yuan.

Seperti dilansir Kyodo, Senin (20/7), tren tersebut terutama diminati perempuan berusia belasan hingga 20-an tahun yang ingin mengekspresikan identitas dan gaya personal mereka. Popularitasnya ikut terdorong oleh anime, film, dan budaya "kawaii" atau imut khas Jepang.

Fesyen Lolita sendiri lahir di kawasan Harajuku, Tokyo, pada era 1990-an. Kini, perempuan yang mengenakan busana Lolita semakin mudah ditemui di berbagai kota besar di Tiongkok.

Salah satu toko merek Jepang, Atelier Pierrot, di pusat perbelanjaan Shanghai, dipenuhi gaun hitam berhias renda, pita, dan rok bertumpuk bergaya Gothic Lolita atau Goth-Loli. Gaya tersebut memadukan siluet khas Lolita dengan warna-warna gelap.

"Saya membeli satu set pakaian setiap bulan. Saya juga selalu menantikan perjalanan ke Jepang setiap tahun untuk membeli koleksi baru," ujar seorang perawat berusia 29 tahun yang menjadi pelanggan toko tersebut.

Popularitas fesyen Lolita membuat semakin banyak merek Jepang membuka toko fisik di Tiongkok. Menurut data asosiasi industri Tiongkok, nilai pasar fesyen Lolita diperkirakan meningkat dari 6,8 miliar yuan pada 2024 menjadi 15,6 miliar yuan pada 2030, atau sekitar Rp 35,4 triliun menjadi sekitar Rp 81,2 triliun.

Selain penjualan daring, komunitas Lolita juga berkembang lewat berbagai acara. Data Japan External Trade Organization (JETRO) menunjukkan lebih dari 180 acara bertema Lolita digelar di seluruh Tiongkok sepanjang 2024 dan menghasilkan penjualan langsung sekitar 980 juta yuan atau sekitar Rp 2,2 triliun.

Menurut JETRO, Tiongkok kini menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia untuk fesyen Lolita. Permintaan terhadap merek-merek Jepang juga terus meningkat.

Fenomena tersebut didorong oleh apa yang dikenal di Tiongkok sebagai emotional economy, yakni kecenderungan konsumen membeli produk yang memberikan kepuasan emosional, bukan sekadar nilai fungsional.