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Abdul Rahman
Jumat, 31 Juli 2026 | 21.43 WIB

Ikram Rosadi Banjir Cibiran Netizen Usai Ngaku Tak Nafkahi Larissa Chou

Larissa Chou dan calon suaminya, Ikram Rosadi. (Foto : Instagram/@larissachou.) - Image

Larissa Chou dan calon suaminya, Ikram Rosadi. (Foto : Instagram/@larissachou.)

JawaPos.com - Pernyataan Ikram Rosadi saat melakukan siaran langsung di media sosial memicu gelombang reaksi negatif dari warganet. Pria yang  sudah bercerai dengan Larissa Chou itu menuai cibiran netizen setelah menyinggung soal nafkah dalam rumah tangganya.

Perceraian terjadi setelah Larissa Chou mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, setelah usia pernikahan mereka berjalan selama sekitar dua tahun.

Setelah resmi bercerai, Ikram Rosadi justru menuai polemik akibat pernyataannya saat berinteraksi dengan pengikut  ketika melakukan siaran langsung. Dalam sesi tersebut, sejumlah warganet bertanya tentang pernikahan hingga alasan perceraian.

Salah satu warganet bertanya apakah Ikram kapok menikah dengan Larissa Chou. Menjawab pertanyaan itu, Ikram mengaku menyesal dan mengaitkannya dengan persoalan nafkah.

Dia pun mengaku kapok menikah lagi dengan perempuan dari keturunan Tionghoa. "Ya kapok lah, nanti saya nggak bisa menafkahi lagi, nanti dicerai lagi," ujar Ikram Rosadi.

Pengikutnya kaget mendengar pernyataan Ikram. Salah satu dari mereka kemudian bertanya lebih lanjut soal tak memberikan nafkah kepada Larissa untuk tujuan mempertegas. Ikram Rosadi kali ini enggan memberikan jawaban tegas.

"Itu mah tanya saja sama yang bersangkutan, nggak perlu diiniin banget," jawab Ikram menanggapi pertanyaan tersebut.

Dalam siaran langsung yang sama, Ikram juga mengungkapkan bahwa saat ini dirinya memilih fokus memenuhi kewajiban terhadap anaknya. Ia mengaku tidak membawa aset apa pun setelah bercerai dengan Larissa Chou.

"Saya kan udah cerai, saya sekarang fokus nafkahin anak. Aset? Saya di sini nggak bawa apa-apa, saya memang punya utang sama beliau gaes," katanya.

Editor: Abdul Rahman
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