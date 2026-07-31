Viral! Seorang Ustadz Meninggal Usai Sebut Nama Nabi Muhammad Saat Sedang Berceramah

JawaPos.com - Viral di media sosial seorang ustadz bernama Ahmad Firdaus bin H. Rohili meninggal dunia saat sedang menyampaikan ceramah di Kampung Sumur, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (30/7) malam.

Momen mengharukan tersebut mendapat perhatian luas dari netizen setelah videonya beredar di media sosial. Salah satunya, diunggah oleh akun Instagram jabodetabek24info.

Sang ustadz kabarnya meninggal dunia saat sedang menyampaikan ceramah di sebuah acara haul.

Dalam video yang diunggah akun Instagram jabodetabek24info, ustadz Ahmad Firdaus awalnya terlihat berbicara dengan tenang di hadapan para jamaah. Ia menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal akan bergembira ketika didoakan oleh keluarga, kerabat, ataupun oleh orang-orang yang masih hidup.

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Namun tak lama kemudian, penyampaiannya tiba-tiba terhenti. Ustad itu langsung terjatuh ke arah depan, tepat di dekat barisan jamaah ibu-ibu. Suasana yang semula khidmat, langsung berubah jadi kepanikan. Sejumlah ibu-ibu yang berada di lokasi secara spontan berteriak saking terkejutnya.

"Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, ustadz tersebut menyebut nama Nabi Muhammad SAW," tulis akun Instagram tersebut.

"Semoga almarhum husnul khotimah diwafatkan dalam keadaan terbaik, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin," imbuhnya.

Kolom komentar unggahan video itu dibanjiri komentar dari warganet. Banyak dari mereka menyampaikan ucapan belasungkawa sekaligus mendoakan agar almarhum meninggal dalam keadaan husnul khatimah.