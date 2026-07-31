Yuna ITZY Absen dari Fan Sign di Shenzhen karena Masalah Kesehatan

yuna itzy (x @itzypopbase)
JawaPos.com – Yuna ITZY, tidak dapat menghadiri rangkaian acara fan sign offline grup di Shenzhen, China, setelah mengalami gangguan kesehatan yang membuatnya harus menjalani perawatan di rumah sakit.
Dilansir dari soompi, pada 30 Juli, JYP Entertainment mengumumkan bahwa Yuna sempat mengunjungi rumah sakit karena mengalami demam tinggi.
Setelah menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis penyakit dalam, ia didiagnosis mengalami peradangan dan disarankan untuk menjalani rawat inap demi mempercepat proses pemulihan.
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Akibat kondisi tersebut, Yuna absen dari acara ITZY MINI ALBUM SHENZHEN EVENT yang dijadwalkan berlangsung pada 1 dan 2 Agustus 2026.
Sementara itu, empat anggota lainnya, yakni Yeji, Lia, Ryujin, dan Chaeryeong, tetap akan menghadiri fan sign sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Pihak penyelenggara juga akan memberikan informasi secara terpisah kepada para pemenang acara mengenai perubahan yang terjadi akibat absennya Yuna.
JYP Entertainment menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar yang telah menantikan acara tersebut.
Agensi menegaskan bahwa kesehatan artis menjadi prioritas utama dan berjanji akan memberikan perawatan terbaik agar Yuna dapat pulih sepenuhnya sebelum kembali menjalani aktivitas bersama grup.
Hingga saat ini belum ada informasi mengenai kapan Yuna akan kembali beraktivitas.
Para penggemar pun membanjiri media sosial dengan doa dan dukungan agar sang idol segera pulih dan dapat kembali tampil bersama ITZY dalam kondisi terbaiknya.
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