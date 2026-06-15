6 Ciri Perilaku Ini Biasanya Dimiliki oleh Orang yang Enggan Pergi ke Dokter saat Sakit, Apa Saja?

JawaPos.com – Tidak sedikit orang yang memilih menunda atau bahkan menghindari kunjungan ke dokter meskipun sedang mengalami gangguan kesehatan, seperti batuk yang berkepanjangan, demam, atau keluhan lainnya.

Dalam kajian psikologi, terdapat sejumlah karakteristik dan pola perilaku yang kerap ditemukan pada individu yang enggan mencari bantuan medis saat kondisi tubuh mereka sedang tidak prima.

Berbagai faktor, mulai dari cara pandang terhadap kesehatan hingga kebiasaan tertentu, dapat memengaruhi keputusan seseorang untuk menunda pemeriksaan atau pengobatan.

Mengutip Geediting, berikut enam ciri yang umum ditemukan pada orang-orang yang cenderung menghindari dokter, bahkan ketika mereka sedang merasa sakit atau tidak nyaman secara fisik.

1. Takut akan hal yang tidak diketahui

Banyak orang yang menghindari membuat janji dengan dokter melakukannya karena mereka takut akan kemungkinan kabar buruk.

Mereka lebih memilih hidup dalam ketidaktahuan daripada menghadapi kenyataan tentang kemungkinan masalah kesehatan.

Dengan menghindari dokter, orang-orang ini dapat menyembunyikan ketakutan mereka, di bawah permukaan pikiran sadar.

2. Pengalaman masa lalu yang negatif