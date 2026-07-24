Zendaya Isyaratkan Sudah Menikah dengan Tom Holland, Jawaban untuk Penggemar Jadi Sorotan 

zendaya dan tom holland (x @BoinkBuzz)

JawaPos.com – Zendaya menjadi perbincangan publik setelah melontarkan jawaban jenaka yang diduga mengonfirmasi pernikahannya dengan Tom Holland.

Momen tersebut terjadi saat menghadiri acara film Spider-Man: Brand New Day di Meksiko pada awal pekan ini.

Dalam video yang ramai beredar di media sosial, seorang penggemar terdengar berteriak, "Please marry me!" kepada Zendaya.

Tanpa ragu, aktris tersebut membalas dengan senyum, "You're too late!" ("Kamu terlambat!"), yang langsung memicu sorakan para penggemar.

Jawaban singkat itu dianggap sebagai isyarat bahwa dirinya telah resmi menikah dengan lawan main sekaligus kekasihnya, Tom Holland.

Dikutip dari The Chosun, ucapan Zendaya sejalan dengan pernyataan Tom Holland dalam beberapa kesempatan terakhir.

Saat menjalani wawancara promosi film The Odyssey, Tom sempat bercanda ketika ditanya mengenai hubungan karakter Athena yang diperankan Zendaya.

Ia menjawab, "Tidak, karena dia sudah menikah denganku," yang sontak membuat Matt Damon dan Anne Hathaway tertawa.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan majalah Esquire, Tom juga beberapa kali melontarkan komentar yang dianggap menguatkan kabar pernikahan mereka.

Tom Holland sempat menanggapi viralnya foto pernikahan hasil rekayasa AI yang beredar di internet.

Dengan gaya khasnya, ia bercanda bahwa sang nenek sempat mengira dirinya tidak diundang ke acara tersebut.

Ketika ditanya apakah ia menjelaskan hal itu kepada anggota keluarga lain, Tom menjawab sambil bergurau bahwa seluruh keluarganya memang hadir dalam pernikahan mereka, tanpa mengungkap detail lebih lanjut.

Meski tetap menjaga privasi kehidupan rumah tangga mereka, Tom tak ragu mengungkapkan rasa cintanya kepada Zendaya.

Ia menyebut sang aktris sebagai "my person" dan "sahabat terbaikku", serta mengatakan bahwa kehadiran Zendaya memberinya dukungan dan rasa aman di tengah tekanan besar yang datang dari dunia hiburan.

Hingga saat ini, baik Zendaya maupun Tom Holland belum merilis pernyataan resmi mengenai detail pernikahan mereka.

Namun, rangkaian candaan yang disampaikan keduanya di hadapan publik semakin menguatkan dugaan bahwa pasangan yang telah lama menjalin hubungan itu memang telah resmi memasuki babak baru dalam kehidupan mereka.