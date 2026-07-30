Kim Min Seok Umumkan Konser "Summer Notes: Between Summers" 

Kim Min Seok (The Chosun)
JawaPos.com – Kim Min Seok Melomance, menyapa para penggemarnya melalui konser teater kecil berjudul "Summer Notes: Between Summers". Konser tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 29 dan 30 Agustus, di X-Cala, Seoul.
Dilansir dari The Chosun, konser ini dirancang sebagai ruang untuk sejenak beristirahat di antara hangatnya musim panas dan datangnya musim gugur.
Kim Min Seok akan membawakan lagu-lagu yang dipenuhi kisah, kenangan, dan emosi yang ia simpan tentang musim panas, menciptakan suasana hangat dan akrab bersama para penonton.
Karena digelar dalam format teater kecil, penggemar akan memiliki kesempatan menikmati penampilan Kim Min Seok dari jarak yang lebih dekat.
Vokal lembutnya yang khas, penyampaian emosi yang mendalam, serta cerita-cerita tulus yang dibagikannya di sela pertunjukan diperkirakan akan menjadi daya tarik utama konser tersebut.
Pada Juni lalu, Kim Min Seok merilis single digital "Summer House: Part One". Ia juga mengadakan pertunjukan di Seoul dan Busan.
Meski diumumkan secara mendadak, acara tersebut berhasil menarik banyak penggemar dan masyarakat yang memadati lokasi pertunjukan, menunjukkan besarnya antusiasme terhadap sang musisi.
Kim Min Seok dikenal lewat sederet lagu hit seperti "Gift", "Fairy Tale", dan "Brilliant Day". Kemampuan vokalnya yang bertenaga, nada tinggi yang stabil, serta kualitasnya sebagai penyanyi sekaligus penulis lagu telah menjadikannya salah satu musisi paling dihormati di industri musik Korea.
Melalui konser "Summer Notes: Between Summers", Kim Min Seok kembali mengajak penggemar menikmati pengalaman musikal yang intim dan penuh kehangatan.
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