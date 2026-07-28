Usai Fokus Pemulihan, BoA Kembali Beraktivitas dan Siap Gelar Konser di Jepang 

BoA (x @kchartsmaster)

JawaPos.com - Penyanyi legendaris BoA kembali menyapa penggemar dengan kabar menggembirakan.

Dilansir dari The Chosun, setelah sempat menjalani operasi akibat masalah pada lutut, BoA membagikan momen terbarunya saat menghadiri sebuah pameran seni di Tokyo, Jepang, memperlihatkan kondisi yang tampak semakin membaik.

Melalui akun media sosial pribadinya pada 25 Juli, BoA mengunggah beberapa foto saat menghadiri pameran karya seniman Bazo.

Dalam unggahannya, ia menuliskan pesan, "Thank you for being No. 1 out of 60 limited editions," serta mengucapkan terima kasih atas undangan dan kerja keras seluruh tim yang terlibat dalam pameran kolaborasi tersebut.

Foto yang dibagikan memperlihatkan BoA dan Bazo berpose bersama di depan cermin dengan senyum ceria.

Suasana hangat dan akrab yang terpancar dari keduanya langsung menarik perhatian para penggemar, terlebih karena ini menjadi salah satu penampilan publik BoA setelah menjalani masa pemulihan.

BoA didiagnosis mengalami osteonekrosis akut akibat nyeri lutut yang parah. Kondisi tersebut mengharuskannya menjalani operasi dan fokus beristirahat untuk memulihkan kesehatan.

Karena itu, kemunculannya kali ini disambut antusias oleh para penggemar yang senang melihat sang penyanyi kembali beraktivitas.

Tak hanya kembali tampil di hadapan publik, BoA juga memasuki babak baru dalam kariernya.

Setelah mengakhiri perjalanan panjang bersama SM Entertainment, agensi yang menaunginya sejak debut, ia kini melanjutkan aktivitas melalui perusahaan yang didirikannya sendiri, BApal Entertainment.

BoA pun telah bersiap menyapa penggemar di Jepang lewat konser solo "BoA THE LIVE" yang akan digelar pada September mendatang.

Rangkaian konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Fukuoka, Osaka, dan Yokohama, menandai kembalinya sang "Queen of K-pop" ke atas panggung setelah melewati masa pemulihan dan membuka lembaran baru dalam perjalanan kariernya.