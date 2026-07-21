Andritany Ardhiyasa Resmi Perpanjang Kontrak di Persija hingga 2027, Siap Bawa Macan Kemayoran Juara

JawaPos.com - Andritany Ardhiyasa dipastikan tetap menjadi bagian dari Persija Jakarta pada musim 2026/2027.

Kiper senior sekaligus kapten Macan Kemayoran itu resmi memperpanjang masa baktinya selama satu musim, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal tim ibu kota dalam menghadapi kompetisi mendatang.

Keputusan Persija mempertahankan Andritany bukan hanya didasarkan pada kemampuannya sebagai penjaga gawang.

Manajemen juga menilai pengalaman, kepemimpinan, dan loyalitas pemain berusia 34 tahun tersebut masih sangat dibutuhkan di dalam maupun luar lapangan.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, mengatakan Andritany merupakan sosok yang memahami karakter dan budaya klub setelah lebih dari satu dekade membela Macan Kemayoran.

Menurutnya, keberadaan Andritany akan menjadi contoh bagi para pemain muda sekaligus membantu proses adaptasi pemain baru yang bergabung pada musim ini.

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Pengalamannya menghadapi berbagai situasi bersama Persija dinilai menjadi aset penting dalam menjaga stabilitas tim.

Selama memperkuat Persija sejak 2010, Andritany telah berkembang dari kiper muda menjadi salah satu ikon klub. Ia juga dipercaya mengenakan ban kapten dan menjadi figur sentral di ruang ganti.