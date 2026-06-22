Pertemuan Park Ji Hyun dan Seo In Guk di Luar Kantor Bikin Penasaran, Intip Kisahnya di Dama See You at Work Tomorrow!

JawaPos.com – Semakin tak sabar untuk dinanti, drama Korea milik tvN yang akan datang, See You at Work Tomorrow! telah membagikan cuplikan baru.

Dikutip dari laman Soompi, Senin (22/6), pertemuan tak terduga antara Seo In Guk dan Park Ji Hyun semakin membuat penasaran.

Diadaptasi dari webtoon populer, drama romantis ini dibintangi Park Ji Hyun sebagai Cha Ji Yoon, seorang pekerja kantoran yang terjebak dalam rutinitas karier.

Memiliki bos yang keras kepala, Kang Si Woo (Seo In Guk), ia akhirnya memulai awal baru baik dalam karier maupun kehidupan cintanya.

Dari foto terbaru, menunjukkan Kang Si Woo dan Cha Ji Yoon, yang biasanya hanya bertemu di kantor, bertemu secara kebetulan di minimarket.

Tidak memakai pakaian kerjanya yang formal, Cha Ji Yoon sangat santai dengan kaos oblong, kacamata, dan rambut terikatnya.

Ia pun gugup dan tanpa sengaja bertemu bosnya dalam keadaan seperti itu, Cha Ji Yoon terlihat malu hingga mulai bertingkah canggung yang menggemaskan.

Kang Si Woo yang biasanya berpenampilan rapi dalam setelan jasnya di kantor, juga berpakaian kasual saat berbelanja di minimarket.

Membuat penasaran, setelah bertemu Cha Ji Yoon, Kang Si Woo tak kuasa menahan tawa, bagaimana pertemuan tersebut dapat mengubah arah hubungan.