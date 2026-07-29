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Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 05.19 WIB

MOMOLAND Batalkan Fan-Con Anniversary ke-10 di Manila, Ini Penjelasan Resminya

MOMOLAND (x @soompi) - Image

MOMOLAND (x @soompi)

JawaPos.com – Kabar kurang menyenangkan untuk penggemar MOMOLAND di Filipina. Menurut laporan soompi, Fan-con perayaan ulang tahun debut ke-10 grup berjudul "Very Merry Party" yang semula dijadwalkan berlangsung di Manila dipastikan batal digelar. Pengumuman tersebut disampaikan secara resmi oleh MOMOLAND bersama promotor Three Angles Production.

Pihak penyelenggara menjelaskan bahwa pembatalan dilakukan karena keadaan tak terduga yang berada di luar kendali mereka. Meski tidak mengungkap alasan lebih rinci, mereka menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penggemar yang telah menantikan acara spesial tersebut.

Fan-con "Very Merry Party" sedianya akan digelar pada 8 Agustus 2026 sebagai bagian dari perayaan satu dekade perjalanan MOMOLAND di industri musik. Acara itu telah diumumkan sebelumnya sebagai momen spesial bagi grup untuk kembali bertemu para penggemar di Manila.

Penyelenggara juga memastikan bahwa seluruh pemegang tiket tidak perlu khawatir terkait pengembalian dana. Informasi mengenai mekanisme dan prosedur refund akan dikirimkan kepada pembeli tiket melalui kanal resmi dalam waktu dekat. Penggemar diminta untuk terus memantau pengumuman dari promotor agar memperoleh informasi terbaru.

Meski fan-con di Manila batal, para penggemar berharap MOMOLAND dapat kembali menyapa Merry di kesempatan lain.

Hingga saat ini belum ada informasi mengenai kemungkinan penjadwalan ulang acara, sehingga para penggemar diminta menunggu pemberitahuan resmi dari pihak grup maupun promotor.

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Editor: Novia Tri Astuti
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