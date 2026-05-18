Hino Serahkan Bus Anniversary PO Sima Perkasya di Jamnas Bismania 2026, Pakai Sasis 115 SDBL dan Bodi Grantour

Hino menyerahkan unit bus anniversary PO Sima Perkasya pada ajang Jamnas Bismania 2026 di Tangerang. (Istimewa)
JawaPos.com – PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) menyerahkan satu unit bus spesial anniversary milik PO Sima Perkasya pada ajang Jamnas ke-15 Bismania Community yang digelar di Balekota Tangerang.
Penyerahan dilakukan langsung di hadapan ribuan anggota komunitas pencinta bus dari berbagai daerah di Indonesia.
Armada tersebut menggunakan chassis Hino Bus 115 SDBL yang dipadukan dengan bodi Grantour garapan karoseri Trijaya Union. Unit ini dipersiapkan untuk mendukung layanan pariwisata dengan fokus pada kenyamanan penumpang, efisiensi operasional, dan tampilan eksklusif.
Seremoni handover dilakukan oleh Bus Department Head HMSI Guntur Nugraha, kepada Direktur PO Sima Perkasya, Ahmad Nuruddin Umar. Kehadiran unit anniversary itu menjadi salah satu sorotan dalam rangkaian kegiatan Jamnas Bismania 2026.
Ahmad Nuruddin Umar mengatakan, pihaknya sejak lama menggunakan armada Hino karena dinilai memiliki daya tahan yang baik serta biaya operasional yang efisien.
“Sejak awal kami percaya menggunakan Bus Hino karena terbukti tangguh, mudah perawatan, suku cadangnya mudah didapat, dan biaya operasionalnya efisien. Untuk unit anniversary ini, kami ingin menghadirkan armada yang spesial bagi pelanggan sekaligus menjadi kebanggaan bagi kru dan komunitas pecinta bus. Karena itu kami memilih Hino Bus 115 SDBL yang dipadukan dengan bodi Grantour dari Trijaya Union,” ujarnya.
PO Sima Perkasya merupakan perusahaan otobus asal Jawa Tengah yang bergerak di sektor transportasi pariwisata. Operator ini dikenal di kalangan pecinta bus melalui desain armadanya yang khas serta layanan wisata yang terus berkembang.
Perusahaan tersebut juga tercatat sebagai pelanggan loyal Hino. Seluruh armada yang dioperasikan menggunakan produk Hino, mulai dari Hino RM 280 ABS, Hino GB150L, hingga microbus Hino SDBL.
