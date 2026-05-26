Luncurkan ABOS dan Identitas Baru di Perayaan 33 Tahun Pendiriannya secara Global

Dari kanan, Senior Partner ActionCOACH Jakarta Chayadi Kurniawan, Managing Partner ActionCOACH Jakarta Prijono Nugroho, Southern Africa Regional Country Partner & Managing Partner of Australasia Harry Welby-Cooke, dan Business & Executive Coach Yusman Susanto. (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelaku bisnis selalu mencari cara untuk membangun perusahaan yang dapat bertumbuh lebih stabil, memiliki sistem kerja yang rapi, dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemilik usaha dalam operasional sehari-hari.
Melihat kebutuhan itu, erusahaan business coaching global, ActionCOACH, merayakan 33 tahun perjalanan bisnisnya dengan menghadirkan evolusi merek terbaru sekaligus meluncurkan ActionCOACH Business Operating System (ABOS) di Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi global perusahaat itu yang telah berdiri sejak 1993.
“Dengan diperkenalkannya ABOS, kami ingin membantu para pengusaha Indonesia membangun bisnis yang dapat tumbuh secara konsisten dan memiliki sistem yang lebih kuat,” ujar Senior Partner & Official Licensee Indonesia, Prijono Nugroho.
Peluncuran tersebut turut menandai bergabungnya Indonesia dalam gerakan global ActionNATION. Identitas baru yang diperkenalkan tidak hanya menghadirkan perubahan visual, tetapi juga membawa pendekatan bisnis yang lebih terstruktur bagi para pemilik usaha.
Melalui ABOS, para pelaku bisnis dibekali sistem operasional, strategi praktis, dan kerangka kerja terukur untuk membantu perusahaan berkembang secara berkelanjutan. Sistem ini dirancang agar bisnis tidak terus bergantung pada keterlibatan langsung pemilik dalam aktivitas harian perusahaan.
Di Indonesia, ActionCOACH diwakili oleh tiga coach senior dan pemegang lisensi resmi, yakni Prijono Nugroho, Yusman Susanto, dan Cahyadi Kurniawan. Ketiganya memiliki pengalaman panjang dalam mendampingi pemilik bisnis, pemimpin korporasi, hingga tim eksekutif di berbagai sektor industri.
Sejak hadir di Indonesia pada 2001, ActionCOACH telah mendampingi banyak perusahaan berkembang dari bisnis yang bergantung pada pemilik menjadi organisasi profesional dengan sistem yang lebih matang. Program coaching dan pengembangan bisnisnya telah diikuti ribuan pelaku usaha, mulai dari skala UKM hingga perusahaan besar.
Selain itu, ActionCOACH Indonesia juga pernah menjadi mitra dalam program kewirausahaan Wirausaha Muda Mandiri milik Bank Mandiri. Kolaborasi tersebut turut mendukung pengembangan ekosistem kewirausahaan nasional.
