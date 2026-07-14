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Risma Azzah Fatin
Rabu, 15 Juli 2026 | 00.29 WIB

Trailer Dune: Part 3 Ungkap Perjalanan Baru Paul Atreides 17 Tahun Usai Berkuasa sebagai Kaisar Arrakis

Dune Part 3 (Instagram @dunemovie) - Image

Dune Part 3 (Instagram @dunemovie)

JawaPos.com – Trailer terbaru Dune: Bagian Tiga resmi diperkenalkan oleh sutradara Denis Villeneuve bersama Timothée Chalamet dalam acara khusus penggemar di Los Angeles.

Dilansir dari laman Variety pada Senin (13/7), Cuplikan terbaru tersebut menampilkan kelanjutan kisah Paul Atreides yang kini berlatar 17 tahun setelah peristiwa dalam Dune: Part Two.

Film ini diadaptasi dari novel Dune Messiah karya Frank Herbert dan menjadi penutup trilogi fiksi ilmiah garapan Villeneuve.

Trailer memperlihatkan Paul Atreides yang telah menjadi kaisar, tetapi harus menghadapi konsekuensi besar dari kekuasaan yang dimilikinya. Kemampuan melihat masa depan yang selama ini menjadi keunggulannya mulai melemah sehingga membuatnya kesulitan memprediksi ancaman berikutnya.

Kondisi tersebut membuka jalan bagi konflik baru yang lebih kelam dan penuh ketegangan dibandingkan film-film sebelumnya.

Salah satu ancaman utama datang dari Scytale yang diperankan Robert Pattinson sebagai musuh baru Paul Atreides. Selain itu, hubungan Paul dengan Chani yang diperankan Zendaya juga semakin rumit setelah pernikahannya dengan Putri Irulan, karakter yang dimainkan Florence Pugh.

Trailer turut menampilkan kembalinya Duncan Idaho dalam wujud ghola serta sejumlah karakter lama yang kembali memainkan peran penting.

Denis Villeneuve menyebut Dune: Bagian Tiga sebagai film paling personal dalam trilogi sekaligus menghadirkan skala aksi yang lebih besar. Timothée Chalamet menjelaskan bahwa film ini akan menyoroti krisis moral Paul Atreides dan dampak dari kekuasaan yang dimilikinya.

Dune: Bagian Tiga dijadwalkan tayang di bioskop pada 18 Desember sebagai penutup kisah epik adaptasi karya Frank Herbert.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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