Marvel Ungkap Trailer Avengers: Doomsday Saat Doctor Doom Satukan Sentinel Hadapi Avengers, Fantastic Four, dan X-Men

JawaPos.com – Marvel Studios mengejutkan para penggemar dalam ajang San Diego Comic-Con dengan menayangkan trailer eksklusif Avengers: Doomsday di Hall H.

Dilansir dari laman Variety pada Selasa (28/7), Cuplikan tersebut menampilkan Doctor Doom yang diperankan Robert Downey Jr. sebagai ancaman utama bagi para pahlawan Marvel. Trailer itu memperlihatkan Doom membangkitkan pasukan robot Sentinel untuk menyerang Avengers, Fantastic Four, dan X-Men sekaligus.

Trailer dibuka dengan Victor Von Doom duduk di singgasana, sementara Sue Storm menjelaskan bahwa sosok tersebut pernah menjadi pribadi yang berbeda sebelum berubah menjadi musuh berbahaya.

Dalam cuplikan juga mengisyaratkan hubungan masa lalu yang rumit antara Doom dengan Reed Richards dan anggota Fantastic Four lainnya. Di sisi lain, kehancuran besar yang melanda Kota New York memperlihatkan besarnya ancaman yang akan dihadapi seluruh pahlawan Marvel.

Sejumlah karakter ikonis turut muncul dalam trailer, di antaranya Thor, Captain America, Black Panther, Shang-Chi, Loki, Cyclops, Magneto, dan Gambit. Dalam salah satu adegan, Doctor Doom dengan mudah menghentikan serangan Thor, merebut palu Mjolnir, lalu melemparkannya sebelum melancarkan serangan balasan menggunakan kekuatan sihirnya.

Setelah itu, Doom membangkitkan pasukan Sentinel dari dalam tanah sebagai senjata utama untuk menghancurkan para pahlawan.

Film Avengers: Doomsday dijadwalkan tayang pada 18 Desember dan akan menjadi salah satu proyek terbesar Marvel Studios. Film tersebut menyatukan karakter dari Avengers, Fantastic Four, Thunderbolts, hingga X-Men dalam satu kisah yang saling terhubung.