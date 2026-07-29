Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Meuthia Nabila
Rabu, 29 Juli 2026 | 21.18 WIB

BTS Tidak akan Mengirimkan Musiknya ke Grammy Setelah Kategori Pop Asia Dirilis

BTS tidak ikut berpartisipasi dalam Grammy Awards 2026./BigHit Music, Instagram anggota BTS - Image

BTS tidak ikut berpartisipasi dalam Grammy Awards 2026./BigHit Music, Instagram anggota BTS

JawaPos.com - Grup K-pop global BTS mengumumkan pada hari Rabu (29/7), bahwa mereka tidak akan mengirimkan musik mereka untuk masuk ke dalam nominasi di Grammy Awards ke-69.

Langkah BTS tersebut secara luas ditafsirkan sebagai protes, terhadap kategori pop Asia baru dari Recording Academy.

Semua anggota BTS merilis pernyataan yang sama dalam bahasa Korea dan dibagikan melalui Instagram Stories di akun pribadi mereka. 

"Kami (BTS) telah memutuskan untuk tidak mengirimkan musik kami ke Grammy tahun ini.

Kami berharap musik dapat didengar dan dicintai sebagai musik itu sendiri, daripada terpecah berdasarkan wilayah atau bahasa." 

Ketujuh anggota tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada ARMY (nama penggemar BTS) dan para penikmat lagu mereka di seluruh dunia.

Keputusan ini diambil, meskipun grup tersebut sedang mengalami tahun yang luar biasa di 2026. 

Album studio kelima BTS yaitu 'ARIRANG' yang dirilis pada bulan Maret, menduduki puncak Billboard 200 dengan 641.000 unit, penjualan minggu terbesar untuk sebuah album grup dalam lebih dari satu dekade, sementara single utama 'SWIM' debut di puncak Hot 100.

Pengumuman ini menyusul diperkenalkannya kategori Best Asian Pop Music Performance oleh Grammy pada bulan Juni, salah satu dari lima kategori yang ditambahkan untuk upacara penghargaan tersebut. 

Para kritikus menyebut kategori ini, sebagai bentuk segregasi yang mengesampingkan artis-artis Asia dari penghargaan-penghargaan besar.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Jungkook BTS Beri Review Positif untuk Film Hope: "Seru Banget!" - Image
Entertainment

Jungkook BTS Beri Review Positif untuk Film Hope: "Seru Banget!"

Rabu, 29 Juli 2026 | 16.52 WIB

Berkat Penampilan di Piala Dunia FIFA, ARIRANG Milik BTS Kembali Masuk 10 Besar Billboard 200 - Image
Music & Movie

Berkat Penampilan di Piala Dunia FIFA, ARIRANG Milik BTS Kembali Masuk 10 Besar Billboard 200

Senin, 27 Juli 2026 | 15.26 WIB

BTS Cetak Tonggak Bersejarah sebagai Grup K-Pop Pertama Tampil di Halftime Show Final Piala Dunia FIFA - Image
Music & Movie

BTS Cetak Tonggak Bersejarah sebagai Grup K-Pop Pertama Tampil di Halftime Show Final Piala Dunia FIFA

Rabu, 22 Juli 2026 | 22.12 WIB

Terpopuler

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar - Image
1

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol

4

Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026

7

Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha

8

Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah

9

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

10

Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore