BTS Tidak akan Mengirimkan Musiknya ke Grammy Setelah Kategori Pop Asia Dirilis

JawaPos.com - Grup K-pop global BTS mengumumkan pada hari Rabu (29/7), bahwa mereka tidak akan mengirimkan musik mereka untuk masuk ke dalam nominasi di Grammy Awards ke-69.

Langkah BTS tersebut secara luas ditafsirkan sebagai protes, terhadap kategori pop Asia baru dari Recording Academy.

Semua anggota BTS merilis pernyataan yang sama dalam bahasa Korea dan dibagikan melalui Instagram Stories di akun pribadi mereka.

"Kami (BTS) telah memutuskan untuk tidak mengirimkan musik kami ke Grammy tahun ini.

Kami berharap musik dapat didengar dan dicintai sebagai musik itu sendiri, daripada terpecah berdasarkan wilayah atau bahasa."

Ketujuh anggota tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada ARMY (nama penggemar BTS) dan para penikmat lagu mereka di seluruh dunia.

Keputusan ini diambil, meskipun grup tersebut sedang mengalami tahun yang luar biasa di 2026.

Album studio kelima BTS yaitu 'ARIRANG' yang dirilis pada bulan Maret, menduduki puncak Billboard 200 dengan 641.000 unit, penjualan minggu terbesar untuk sebuah album grup dalam lebih dari satu dekade, sementara single utama 'SWIM' debut di puncak Hot 100.

Pengumuman ini menyusul diperkenalkannya kategori Best Asian Pop Music Performance oleh Grammy pada bulan Juni, salah satu dari lima kategori yang ditambahkan untuk upacara penghargaan tersebut.