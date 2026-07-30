CEO Grammy Klarifikasi dan Menyayangkan Keputusan BTS Tidak Mengirimkan Musiknya

Harvey Mason Jr. angkat suara perihal BTS yang tidak ikut serta Grammy Awards 2027./BigHit Music
JawaPos.com - CEO Grammy yaitu Harvey Mason Jr., telah mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas keputusan BTS untuk tidak mengajukan nominasi penghargaan 2027.
BTS sendiri mengumumkan keputusan tersebut pada hari Rabu (29/7), dengan mengatakan jika mereka tidak akan mengirimkan musik dan berharap, musik tidak terpecah berdasarkan wilayah atau bahasa.
Harvey Mason Jr. mengklarifikasi bahwa, peluncuran kategori Best Asian Pop tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan artis K-Pop.
“Saya sedih mendengar bahwa BTS, memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses Grammy Awards tahun ini.
Tetapi sebagai pencipta musik, saya memahami dan menghormati keputusan mereka.
Saya ingin mengklarifikasi sesuatu yang tampaknya hilang dalam pembicaraan.
Kategori Pop Asia diciptakan untuk merayakan kedalaman, keragaman, dan pertumbuhan luar biasa dari seni pop yang berasal dari Asia.
Semangat dari kategori baru ini adalah untuk menyoroti secara khusus para artis penting ini.
Lebih banyak kategori berarti lebih banyak karya artis yang diakui. Tujuannya bukan untuk memecah belah, tetapi untuk memperluas siapa yang diakui oleh 15.000 pemilih Grammy kami.
Saya juga ingin memperjelas: mengirimkan musik dalam kategori genre seperti Pop Asia, Jazz, atau Country tidak mengecualikan seorang artis untuk juga mengirimkan dan dipertimbangkan dalam kategori umum, termasuk Record of the Year, Album of the Year dan Song of the Year.
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