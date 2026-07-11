Film Korea "Hope" Siap Tayang di Amerika Utara, Karya Na Hong Jin Tuai Pujian

Film Hope (x @ottokke)

JawaPos.com – Film thriller Hope kembali mencuri perhatian di kancah internasional.

Setelah mendapat sambutan positif sejak pemutaran perdananya, karya terbaru sutradara Na Hong Jin dipastikan akan memulai penayangan di Amerika Utara pada September mendatang, memperluas jangkauan film Korea di pasar global.

Distribusi Hope di Amerika Utara akan ditangani oleh NEON, perusahaan distribusi film yang dikenal sukses membawa berbagai film peraih Palme d'Or Festival Film Cannes hingga pemenang Oscar kategori Best Picture ke bioskop Amerika Serikat.

Menjelang perilisan pada 19 September, trailer terbaru film ini juga telah diperkenalkan kepada publik.

Pada teaser ini menampilkan ciri khas penyutradaraan Na Hong Jin yang penuh ketegangan.

Berlatar di kota pelabuhan Hopo yang mendadak diserang makhluk misterius, trailer memperlihatkan serangkaian adegan kejar-kejaran, aksi menegangkan, hingga pengejaran mobil berkecepatan tinggi oleh sosok alien yang memacu adrenalin.

Hope juga menghadirkan sentuhan komedi gelap yang menjadi pelengkap cerita.

Perpaduan berbagai genre tersebut dipadukan dengan visual sinematik yang memanfaatkan efek praktis secara maksimal dan penggunaan CGI secara selektif, sehingga menciptakan pengalaman menonton yang terasa lebih realistis.

Sejak tayang perdana di Festival Film Cannes, Hope menerima banyak ulasan positif dari media internasional.

TheWrap menyebut film ini sebagai salah satu karya aksi terbaik, sementara The Hollywood Reporter memuji Na Hong Jin karena berhasil menghadirkan film dengan skala produksi yang dinilai melampaui karya-karya sebelumnya.

Antusiasme juga datang dari para kritikus film dunia. Karl Delossantos dari The New York Times menggambarkan Hope sebagai perpaduan thriller fiksi ilmiah dan komedi hitam khas Korea yang dipenuhi adegan aksi spektakuler.

Sementara Justin Chang dari The New Yorker menyebut film tersebut sebagai tontonan blockbuster yang mampu memberikan sensasi tanpa henti bagi penontonnya.

Hope mengisahkan seorang kepala pos polisi di kawasan Hopohang dekat Zona Demiliterisasi Korea (DMZ) yang menghadapi situasi darurat setelah laporan kemunculan seekor harimau membawa warga pada ancaman yang jauh lebih mengerikan.

Film ini dibintangi Hwang Jung Min, Zo In Sung, Jung Ho Yeon, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander, dan Michael Fassbender.

Dengan jajaran pemain internasional serta cerita penuh misteri, Hope menjadi salah satu film Korea yang paling dinantikan tahun ini.

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