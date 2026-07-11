Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 14.28 WIB

Film Korea "Hope" Siap Tayang di Amerika Utara, Karya Na Hong Jin Tuai Pujian

Film Hope (x @ottokke)

 

 
 
JawaPos.com – Film thriller Hope kembali mencuri perhatian di kancah internasional.
 
Setelah mendapat sambutan positif sejak pemutaran perdananya, karya terbaru sutradara Na Hong Jin dipastikan akan memulai penayangan di Amerika Utara pada September mendatang, memperluas jangkauan film Korea di pasar global.
 
Distribusi Hope di Amerika Utara akan ditangani oleh NEON, perusahaan distribusi film yang dikenal sukses membawa berbagai film peraih Palme d'Or Festival Film Cannes hingga pemenang Oscar kategori Best Picture ke bioskop Amerika Serikat.
 
Menjelang perilisan pada 19 September, trailer terbaru film ini juga telah diperkenalkan kepada publik.
 
Pada teaser ini menampilkan ciri khas penyutradaraan Na Hong Jin yang penuh ketegangan.
 
Berlatar di kota pelabuhan Hopo yang mendadak diserang makhluk misterius, trailer memperlihatkan serangkaian adegan kejar-kejaran, aksi menegangkan, hingga pengejaran mobil berkecepatan tinggi oleh sosok alien yang memacu adrenalin.
 
Hope juga menghadirkan sentuhan komedi gelap yang menjadi pelengkap cerita.
 
Perpaduan berbagai genre tersebut dipadukan dengan visual sinematik yang memanfaatkan efek praktis secara maksimal dan penggunaan CGI secara selektif, sehingga menciptakan pengalaman menonton yang terasa lebih realistis.
 
Sejak tayang perdana di Festival Film Cannes, Hope menerima banyak ulasan positif dari media internasional.
 
TheWrap menyebut film ini sebagai salah satu karya aksi terbaik, sementara The Hollywood Reporter memuji Na Hong Jin karena berhasil menghadirkan film dengan skala produksi yang dinilai melampaui karya-karya sebelumnya.
 
Antusiasme juga datang dari para kritikus film dunia. Karl Delossantos dari The New York Times menggambarkan Hope sebagai perpaduan thriller fiksi ilmiah dan komedi hitam khas Korea yang dipenuhi adegan aksi spektakuler.
 
Sementara Justin Chang dari The New Yorker menyebut film tersebut sebagai tontonan blockbuster yang mampu memberikan sensasi tanpa henti bagi penontonnya.
 
Hope mengisahkan seorang kepala pos polisi di kawasan Hopohang dekat Zona Demiliterisasi Korea (DMZ) yang menghadapi situasi darurat setelah laporan kemunculan seekor harimau membawa warga pada ancaman yang jauh lebih mengerikan.
 
Film ini dibintangi Hwang Jung Min, Zo In Sung, Jung Ho Yeon, Taylor Russell, Cameron Britton, Alicia Vikander, dan Michael Fassbender.
 
Dengan jajaran pemain internasional serta cerita penuh misteri, Hope menjadi salah satu film Korea yang paling dinantikan tahun ini.
 
***

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Film HOPE Bagikan Poster Terbaru, Hwang Jung Min Hadapi Ancaman Misterius di DMZ - Image
Entertainment

Film HOPE Bagikan Poster Terbaru, Hwang Jung Min Hadapi Ancaman Misterius di DMZ

Sabtu, 11 Juli 2026 | 13.48 WIB

Dalam Film Baru 'HOPE,' Aksi Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon Hadirkan Ketegangan - Image
Music & Movie

Dalam Film Baru 'HOPE,' Aksi Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon Hadirkan Ketegangan

Jumat, 10 Juli 2026 | 20.42 WIB

Bicarakan Film HOPE, Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon Jalani Pemotretan dan Wawancara dengan ELLE Korea - Image
Entertainment

Bicarakan Film HOPE, Hwang Jung Min, Zo In Sung, dan Jung Ho Yeon Jalani Pemotretan dan Wawancara dengan ELLE Korea

Jumat, 26 Juni 2026 | 07.42 WIB

Terpopuler

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit - Image
1

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

2

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Artis Arie Nugroho dan Windy Wulandari Berduka Yogi Rahmat Meninggal Dunia

6

Polisi Temukan Uang Rp60 Miliar di Cafe de Clan Jaksel, Diangkut Pakai 3 Mobil

7

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

8

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

9

Prediksi Skor Prancis vs Maroko: Bandar Taruhan Klaim Les Bleus Menang 90 Menit, Opta Beri Peluang Pasti 60,9 Persen

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore