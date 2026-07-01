Yeonjun TXT Siap Guncang Panggung GMA Summer Concert Series 2026, Torehkan Prestasi Baru sebagai Solois

JawaPos.com - Yeonjun dari TXT (TOMORROW X TOGETHER) kembali menorehkan pencapaian di panggung internasional.

Idol multitalenta tersebut resmi diumumkan sebagai salah satu pengisi acara Good Morning America (GMA) Summer Concert Series 2026, konser musim panas bergengsi yang setiap tahunnya menghadirkan musisi papan atas dunia.

Kabar ini menjadi bukti bahwa pengaruh Yeonjun sebagai performer terus meluas. Setelah sukses mencuri perhatian lewat aktivitasnya bersama TXT dan proyek solo, kini ia siap menyapa jutaan penonton Amerika Serikat melalui salah satu panggung musik paling prestisius di negara tersebut.

Berdasarkan jadwal resmi yang telah dirilis, Yeonjun dijadwalkan tampil pada 7 Agustus 2026 di panggung GMA Summer Concert Series yang digelar di New York.

Konser ini dikenal sebagai ajang yang selalu dinanti setiap musim panas. Disiarkan langsung melalui program Good Morning America di ABC, acara tersebut telah menjadi panggung impian bagi banyak musisi dunia untuk memperkenalkan karya terbaru mereka kepada jutaan pemirsa.

Masuknya nama Yeonjun ke dalam daftar penampil menjadi pencapaian tersendiri, sekaligus menegaskan semakin besarnya eksistensi K-pop di industri musik global.

Penampilan spesial ini juga hadir di waktu yang tepat. Yeonjun tengah bersiap merilis album solo terbarunya, NO LABELS: PART 02, yang dijadwalkan meluncur pada 10 Juli 2026.

Banyak penggemar memperkirakan panggung GMA akan menjadi kesempatan emas bagi Yeonjun untuk membawakan lagu-lagu barunya secara langsung di hadapan publik internasional.

Dengan kemampuan vokal, rap, dan dance yang telah diakui, penampilannya diprediksi akan menjadi salah satu momen paling berkesan dalam rangkaian konser musim panas tersebut.