JIHYO TWICE Kolaborasi dengan Nomine Grammy Shenseea, Siap Rilis Single Global "Distant Lover"

JawaPos.com - Musim panas tahun ini akan terasa semakin spesial bagi para pecinta musik. JIHYO, leader sekaligus vokalis utama TWICE, resmi mengumumkan kolaborasi internasional bersama penyanyi dancehall asal Jamaika sekaligus nomine Grammy, Shenseea.

Keduanya akan mempersembahkan sebuah single bertajuk "Distant Lover" yang dijadwalkan meluncur pada 10 Juli 2026 di seluruh platform streaming musik.

Kolaborasi ini menjadi pertemuan dua karakter musikal yang berbeda, tetapi saling melengkapi.

Vokal JIHYO yang kuat dan emosional berpadu dengan gaya rap serta sentuhan dancehall khas Shenseea, menciptakan warna baru yang belum pernah terdengar sebelumnya.

Tak sekadar menghadirkan duet lintas negara, "Distant Lover" juga menawarkan eksplorasi genre yang segar.

Lagu ini memadukan elemen Afrobeats, K-pop, dancehall, dan hip-hop menjadi sebuah anthem musim panas yang energik, penuh ritme, sekaligus mudah melekat di telinga.

Dari sisi lirik, "Distant Lover" mengangkat kisah hubungan modern yang dipenuhi ketidakpastian atau situationship.

Lewat balutan melodi yang dinamis, lagu ini menggambarkan kebingungan, harapan, hingga keberanian untuk melepaskan hubungan yang tak lagi memberikan kepastian.

Bagi Shenseea, proyek ini menjadi kolaborasi perdananya dengan artis K-pop. Penyanyi asal Jamaika tersebut telah mengukuhkan namanya di industri musik internasional melalui berbagai karya, termasuk keterlibatannya dalam album Donda milik Kanye West yang memperoleh nominasi Album of the Year di Grammy Awards.