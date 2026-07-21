Super Junior Lee Teuk dan Heechul Ceritakan Pengalaman Pernah Ditawari Jadi Host Bar

lee teuk dan kim heechul (x @white_teukie23)
JawaPos.com – Personel, Lee Teuk dan Kim Heechul membagikan kisah dari masa trainee mereka sebelum debut bersama Super Junior.
Dalam video terbaru di YouTube Jipdaesung yang tayang pada 17 Juli, keduanya mengaku pernah menerima tawaran untuk bekerja di sebuah host bar setelah direkrut secara langsung.
Bermula saat Lee Teuk dan Heechul mengenang masa-masa mereka masih menjadi trainee dan membahas insiden yang dikenal sebagai "Incheon Battle".
Lee Teuk mengungkapkan bahwa mereka sangat akrab sejak dulu dan kerap bepergian bersama, termasuk mengunjungi kawasan Cheongdam.
Heechul kemudian menambahkan sebuah pengalaman yang masih ia ingat hingga kini.
Saat itu, sebuah mobil mewah berhenti di dekat mereka dan seseorang memberikan kartu nama berwarna emas tanpa mencantumkan nama tempat usaha.
Ia baru menyadari setelah tiba di rumah bahwa kartu tersebut ternyata berasal dari sebuah host bar yang sedang mencari calon pekerja.
Pernyataan tersebut membuat Daesung yang menjadi pembawa acara terkejut dan tertawa. Heechul pun berseloroh bahwa dirinya hampir menjalani kehidupan yang sama sekali berbeda.
Lee Teuk menambahkan bahwa orang yang merekrut mereka bahkan menjanjikan kehidupan mewah dengan mengatakan mereka bisa memiliki gedung sendiri jika bergabung.
Lee Teuk lalu mengungkap bahwa dirinya dan Heechul sempat membuat janji. Jika impian menjadi idol tidak terwujud, mereka akan menerima tawaran tersebut dan bekerja bersama.
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