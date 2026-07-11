Drama My Bias, My Boss akan Dibintangi Yuna ITZY, Intip Sinopsisnya

Yuna ITZY. Sumber foto: Soompi
JawaPos.com - Selain bersuara emas, Yuna anggota girlgrup Korea ITZY akan membuktikan aktingnya dalam drama My Bias, My Boss
Dilansir dari Soompi, Sabtu (11/7), drama yang diadaptasi dari webtoon ini menyoroti percintaan antara Nam Da Reum, yang bergabung dengan sebuah perusahaan untuk bertemu idola favoritnya sejak lama, dan CEO perusahaan, Kang Ha Gi.
Kemudian Kim Hye Joon akan berperan sebagai Nam Da Reum, penggemar setia yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan rintisan mode Apello untuk bertemu idola favoritnya Lee Chan (Cha Woo Min).
Keadaannya membuatnya menjadi dekat secara tak terduga dengan CEO perusahaan, yaitu Kang Ha Gi (Kang Hoon).
Jadi aktris pendatang baru yang memiliki kecantikan yang memukau dan kualitas bintang, Yuna akan berperan sebagai Yoon Choi
Yoon Choi langsung mencuri hati publik dan melejit menjadi terkenal serta mendapat sambutan positif atas chemistry-nya di layar kaca dengan Lee Chan dalam sebuah proyek romantis.
Syuting bersama Lee Chan, yang berperan sebagai kekasihnya di layar kaca, membuat Yoon Choi perlahan jatuh cinta pada lawan mainnya
Tak butuh waktu lama, Yoon Choi memutuskan untuk melampaui hubungan sesama lawan main dan mengembangkan hubungan romantis di kehidupan nyata dengan Lee Chan.
Dalam foto terbaru dari drama mendatang ini memperlihatkan Yoon Choi di acara karpet merah, sementara foto lainnya menunjukkan ia sibuk membaca naskah.
Jika penasaran, drama My Bias, My Boss akan tayang perdana pada 3 Agustus pukul 20:50 KST dan dapat ditonton di Viki.
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