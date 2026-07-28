Dino SEVENTEEN Siap Temui Penggemar Lewat Konser Solo Spesial Agustus Ini

dino seventeen (x @pledis_17)
JawaPos.com – Dino SEVENTEEN membuka babak baru dalam kariernya lewat konser solo perdana bersama alter ego-nya, Pcheolin.
Dikutip dari The Chosun, Pledis Entertainment mengumumkan bahwa konser berjudul 2026 Dino X Pcheolin [吉BOARD SHOW] akan digelar selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Agustus, di Jamsil Indoor Stadium, Seoul.
Konser ini menjadi panggung spesial yang menampilkan dua sisi berbeda dari Dino. Penonton akan diajak menikmati penampilan yang menggabungkan pesona asli sang idol dengan karakter Pcheolin, sehingga menghadirkan pengalaman konser yang lebih variatif dan penuh kejutan.
Sebelum konser berlangsung, Dino dijadwalkan merilis mini album perdana Pcheolin berjudul 吉BOARD (Gilboard) pada 3 Agustus.
Sebagai pemanasan, ia telah lebih dulu meluncurkan dua lagu pra-rilis, yakni "There's No Painless Farewell" yang dinarasikan oleh Lee Moon Sae, serta "Crazy Crazy", yang sukses meningkatkan antusiasme penggemar terhadap proyek solo tersebut.
Melalui 吉BOARD SHOW, Dino ingin memperluas spektrum musikal dan artistiknya. Pledis Entertainment menjelaskan bahwa konser ini akan menyatukan berbagai penampilan dari Dino dan Pcheolin secara organik, sehingga menciptakan pertunjukan yang tidak hanya memamerkan kemampuan panggung sang artis, tetapi juga mengajak penonton ikut menikmati setiap momen bersama.
Konser ini akan menyuguhkan perpaduan estetika khas Korea, energi yang penuh semangat, hingga sentuhan musik city pop yang modern.
Keberagaman konsep tersebut diharapkan mampu menampilkan sisi baru Dino sebagai seorang performer yang terus bereksperimen dengan gaya dan identitas musiknya.
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Donald Trump Terjebak! Perang Iran Seret Presiden AS ke Krisis Politik dan Militer
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Profil Mitchell Baker: Striker Naturalisasi Timnas Indonesia Berdarah Yogyakarta, Debut Gemilang di Piala AFF 2026
Profil Aripat, Suami Nathalie Holscher: Dari Sales hingga Menjadi Pengusaha
Profil Santyka Fauziah, Kekasih Sule yang Didoakan Nathalie Holscher Segera Menikah
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Sempat ‘Hilang’ dari Bangku Cadangan saat Timnas Indonesia Gulung Kamboja, John Herdman Ungkap Alasannya