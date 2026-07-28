Dino SEVENTEEN Siap Temui Penggemar Lewat Konser Solo Spesial Agustus Ini

JawaPos.com – Dino SEVENTEEN membuka babak baru dalam kariernya lewat konser solo perdana bersama alter ego-nya, Pcheolin.

Dikutip dari The Chosun, Pledis Entertainment mengumumkan bahwa konser berjudul 2026 Dino X Pcheolin [吉BOARD SHOW] akan digelar selama tiga hari, mulai 21 hingga 23 Agustus, di Jamsil Indoor Stadium, Seoul.

Konser ini menjadi panggung spesial yang menampilkan dua sisi berbeda dari Dino. Penonton akan diajak menikmati penampilan yang menggabungkan pesona asli sang idol dengan karakter Pcheolin, sehingga menghadirkan pengalaman konser yang lebih variatif dan penuh kejutan.

Sebelum konser berlangsung, Dino dijadwalkan merilis mini album perdana Pcheolin berjudul 吉BOARD (Gilboard) pada 3 Agustus.

Sebagai pemanasan, ia telah lebih dulu meluncurkan dua lagu pra-rilis, yakni "There's No Painless Farewell" yang dinarasikan oleh Lee Moon Sae, serta "Crazy Crazy", yang sukses meningkatkan antusiasme penggemar terhadap proyek solo tersebut.

Melalui 吉BOARD SHOW, Dino ingin memperluas spektrum musikal dan artistiknya. Pledis Entertainment menjelaskan bahwa konser ini akan menyatukan berbagai penampilan dari Dino dan Pcheolin secara organik, sehingga menciptakan pertunjukan yang tidak hanya memamerkan kemampuan panggung sang artis, tetapi juga mengajak penonton ikut menikmati setiap momen bersama.

Konser ini akan menyuguhkan perpaduan estetika khas Korea, energi yang penuh semangat, hingga sentuhan musik city pop yang modern.