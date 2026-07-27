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Aulia Ramadhani
Senin, 27 Juli 2026 | 13.27 WIB

Kim Yoo Jung Lakoni Pemotretan Bersama Allure dan Cerita Proyek Drama 100 Days of Deception

Kim Yoo Jung. (Soompi) - Image

Kim Yoo Jung. (Soompi)

JawaPos.com - Kim Yoo Jung menapaki popularitas sebagai aktris Korea. Belakangan ini dia bersama dengan allure melakukan pemotretan.

Pemotretan itu bagian dari proyek ulang tahun ke-20 tvN menjelang rilis drama ‘100 Days of Deception.’

Sebagaimana dilanris Soompi pada Senin (27/7), proyek drama ini mengisahkan mata-mata romantis periode yang berlatar belakang pendudukan Jepang di Korea.

Karakter Lee Ga Gyeong (Kim Yoo Jung) merupakan pencopet paling terampil di Gyeongseong (Seoul saat ini). Dia  menyusup ke Pemerintah Jenderal Jepang di Korea sebagai peserta pelatihan penerjemah.

Proyek mendatangnya, Kim Yoo Jung berbagi bahwa dia tertarik pada naskah tersebut karena ini adalah drama pertamanya yang berlatar di Gyeongseong.

“Begitu melihat naskahnya, saya merasakan kedalaman yang tidak bisa hanya digambarkan dengan kata menyenangkan,” ungkapnya

“Ketika saya mempersiapkan sebuah proyek, lagu-lagu tertentu secara alami terlintas di pikiran, dan kali ini, semuanya tentang cinta.” imbuhnya.

“Terkadang ada hal-hal yang ingin Anda lindungi dengan kekuatan cinta, bahkan jika itu adalah mimpi Anda sendiri,” ungkapnya.

Pernah bertemu orang-orang melalui perjalanannya, seperti Camino de Santiago dan perjalanan kereta api lintas negara di Kanada, Kim You Jung berbagi, “Saya menerima kenyamanan yang luar biasa.”

Editor: Ilham Safutra
Sumber: Soompi
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