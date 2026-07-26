Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Aulia Ramadhani
Minggu, 26 Juli 2026 | 09.58 WIB

Jelang Episode Terakhir, Drama Korea Agent Kim Reactivated Raih Peringkat No 1

Pemeran Agent Kim Reactivated. Sumber Foto: Soompi - Image

Pemeran Agent Kim Reactivated. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Dibalut dengan cerita menyegarkan, drama Korea milik SBS, Agent Kim Reactivated makin disukai menjelang akhir penayangan episodenya.

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/7), hal ini terbukti dengan peringkat penonton drama aksi tersebut yang tetap stabil

Nielsen Korea mengungkap episode kedua terakhir Agent Kim Reactivated menempati peringkat pertama di slot waktunya di semua saluran dengan rata-rata peringkat nasional 21,5 persen.

Tidak hanya menjadi acara paling banyak ditonton di slot waktunya, drama ini juga sekali lagi menjadi program favorit sepanjang minggu.

Sementara itu, episode terakhir Agent Kim Reactivated rencananya akan tayang pada 25 Juli pukul 21.45 KST.

Diadaptasi dari webtoon populer, drama ini mengisahkan Manajer Kim (So Ji Sub), seorang ayah  namun menyimpan masa lalu penuh rahasia.

Ia memulai pencariannya untuk putrinya yang hilang, Min Ji (Seo Su Min), yang menjadi sorotan tersendiri.

Selain itu, ia menjadi karyawan biasa di bank tabungan menengah, tetapi sebenarnya merupakan Kode Nama 66, seorang agen Korea Utara-Korea Selatan.

So Ji Sub menggambarkan karakternya, dengan mengatakan, “Dia adalah seorang ayah penyayang yang sangat menyayangi putrinya dan sosok misterius yang diselimuti rahasia.”

Ia mengungkap, karakternya bermuka dua yang menyembunyikan rahasia dan masa lalu yang tidak mudah diakses siapa pun.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Agent Kim Reactivated Makin Menegangkan, So Ji Sub Hadapi Musuh Terbesarnya - Image
Entertainment

Agent Kim Reactivated Makin Menegangkan, So Ji Sub Hadapi Musuh Terbesarnya

Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.24 WIB

Sukses Besar, Pemeran Agent Kim Reactivated Dikabarkan Bahas Liburan Bersama - Image
Entertainment

Sukses Besar, Pemeran Agent Kim Reactivated Dikabarkan Bahas Liburan Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 09.55 WIB

Usai Agent Kim Reactivated, Choi Dae Hoon Bintangi Drama 'Buy King' - Image
Entertainment

Usai Agent Kim Reactivated, Choi Dae Hoon Bintangi Drama 'Buy King'

Kamis, 23 Juli 2026 | 02.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore