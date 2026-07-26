Jelang Episode Terakhir, Drama Korea Agent Kim Reactivated Raih Peringkat No 1

JawaPos.com – Dibalut dengan cerita menyegarkan, drama Korea milik SBS, Agent Kim Reactivated makin disukai menjelang akhir penayangan episodenya.

Dilansir dari Soompi, Minggu (26/7), hal ini terbukti dengan peringkat penonton drama aksi tersebut yang tetap stabil

Nielsen Korea mengungkap episode kedua terakhir Agent Kim Reactivated menempati peringkat pertama di slot waktunya di semua saluran dengan rata-rata peringkat nasional 21,5 persen.

Tidak hanya menjadi acara paling banyak ditonton di slot waktunya, drama ini juga sekali lagi menjadi program favorit sepanjang minggu.

Sementara itu, episode terakhir Agent Kim Reactivated rencananya akan tayang pada 25 Juli pukul 21.45 KST.

Diadaptasi dari webtoon populer, drama ini mengisahkan Manajer Kim (So Ji Sub), seorang ayah namun menyimpan masa lalu penuh rahasia.

Ia memulai pencariannya untuk putrinya yang hilang, Min Ji (Seo Su Min), yang menjadi sorotan tersendiri.

Selain itu, ia menjadi karyawan biasa di bank tabungan menengah, tetapi sebenarnya merupakan Kode Nama 66, seorang agen Korea Utara-Korea Selatan.

So Ji Sub menggambarkan karakternya, dengan mengatakan, “Dia adalah seorang ayah penyayang yang sangat menyayangi putrinya dan sosok misterius yang diselimuti rahasia.”