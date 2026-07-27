Choi Dae Hoon Ungkap Kesan Usai 'Agent Kim Reactivated' Tamat, Tak Percaya Raih Rating Tertinggi 2026

choi dae hoon (pinterest @aryani)
JawaPos.com – Drama "Agent Kim Reactivated" menutup penayangannya dengan pencapaian luar biasa.
Episode terakhir yang tayang pada 25 Juli berhasil mencatat rating nasional sebesar 23,0 persen, menjadikannya drama dengan rating tertinggi pada 2026.
Di balik kesuksesan tersebut, aktor Choi Dae Hoon turut mencuri perhatian berkat penampilannya sebagai Seong Han Soo, karakter yang memadukan aksi, emosi, dan humor dalam satu sosok.
Dikutip dari The Chosun, di episode penutup, Seong Han Soo dihadapkan pada dilema terbesar dalam hidupnya.
Ia dipaksa menghadapi sahabatnya sendiri, Kim Chief, setelah putranya dijadikan sandera oleh musuh.
Choi Dae Hoon berhasil menggambarkan pergulatan batin antara kesetiaan kepada teman dan naluri seorang ayah yang ingin menyelamatkan anaknya.
Adegan tersebut menjadi salah satu momen paling emosional sekaligus menegangkan sepanjang drama.
Tak hanya menampilkan sisi emosional, aktor tersebut juga memukau lewat aksi taekwondo yang menjadi ciri khas karakternya sebagai mantan atlet nasional.
Tendangan salto ikonik Seong Han Soo pada babak klimaks sukses menghadirkan kepuasan tersendiri bagi penonton dan melengkapi aksi tiga sahabat yang berjuang mempertaruhkan segalanya demi melindungi keluarga mereka.
Choi Dae Hoon mengaku masih sulit mempercayai kesuksesan yang diraih "Agent Kim Reactivated".
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