Usai Agent Kim Reactivated, Choi Dae Hoon Bintangi Drama 'Buy King'

choi dae hoon (x @k_dramaindo_)
JawaPos.com - Choi Dae Hoon, setelah menjadi perhatian penggemar lewat Agent Kim Reactivated. Menurut laporan Soompi, ia akan bergabung dalam proyek drama terbaru berjudul Buy King.
Kehadirannya semakin menambah antusiasme terhadap serial yang mengangkat kisah panas perebutan kekuasaan di keluarga konglomerat Korea.
Pada 20 Juli, Choi Dae Hoon telah memulai proses syuting Buy King meski masih menjalani produksi drama lain, Unshakable Forties' Romance.
Jadwal yang padat menunjukkan tingginya permintaan terhadap sang aktor, yang belakangan semakin dipercaya membawakan karakter-karakter penting.
Agensi ACE FACTORY mengonfirmasi kabar itu. Mereka menyatakan bahwa Choi Dae Hoon akan memerankan karakter Michael, sosok yang memiliki posisi krusial dalam alur cerita drama tersebut.
Buy King mengambil latar keluarga chaebol Korea yang terjebak dalam perang suksesi bernilai puluhan miliar won.
Konflik mengenai perebutan kendali perusahaan memicu perpecahan, aliansi baru, hingga pertarungan strategi yang diprediksi menjadi daya tarik utama drama ini.
Sebelumnya, Lee Junho dan Ju Ji Hoon juga dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk bergabung sebagai pemeran utama.
Michael merupakan mantan pengawal pribadi yang dipercaya menjadi kepala sekretaris Ketua BK Holdings, Han Ji Yeol.
Karakter tersebut akan selalu berada di sisi sang pemimpin perusahaan dan diperkirakan memegang peranan penting dalam dinamika perebutan kekuasaan. Han Ji Yeol sendiri adalah karakter yang sedang ditawarkan kepada Lee Junho.
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