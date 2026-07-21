Akankah Choi Dae Hoon Membintangi Drama Baru Bertajuk ‘Buy King’?

JawaPos.com – Telah memainkan banyak judul, aktor Korea Choi Dae Hoon, telah dikonfirmasi akan membintangi drama baru.

Dilansir dari Soompi, Selasa (21/7), kabar ini menuai perhatian, dimana ia bergabung dengan menjadi pemeran ‘Buy King’ (judul sementara).

Bintang Agent Kim Reactivated itu, kini menikmati popularitasnya sebagai aktor asal Korea yang memiliki banyak penggemar.

Menariknya, saat ini ia menjalani syuting sambil mengerjakan drama Unshakable Forties’ Romance (terjemahan harfiah).

ACE FACTORY, agensinya menyatakan, “Choi Dae Hoon akan tampil dalam drama baru ‘Buy King’ sebagai karakter Michael.”

Makin seru, Buy King akan menggambarkan bagaimana perpecahan dan penataan ulang dalam klan konglomerat.

Menariknya, mereka melancarkan perang suksesi senilai puluhan miliar won, sebelumnya, dilaporkan bahwa aktor Lee Junho akan bergabung.