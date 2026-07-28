WayV Resmi Kembali pada 10 Agustus Lewat Mini Album Vision Wings

JawaPos.com – WayV kembali meramaikan industri K-pop dengan mini album kedelapan berjudul Vision Wings. Dikutip dari dispatch, SM Entertainment mengumumkan WayV akan merilis album terbaru mereka pada 10 Agustus, sekaligus membuka babak baru melalui konsep yang memadukan musik modern dengan sentuhan budaya tradisional.

Mini album Vision Wings akan berisi tujuh lagu yang menampilkan beragam genre dan nuansa. Di antara seluruh trek, lagu utama "Yeon" menjadi sorotan karena menghadirkan identitas musik yang berbeda dari rilisan WayV sebelumnya, sekaligus memperlihatkan evolusi musikal grup tersebut.

"Yeon" mengusung genre hip-hop performance yang dipadukan dengan melodi elegan dan irama jungle beat yang sedang tren. Lagu ini semakin istimewa berkat penggunaan guzheng, alat musik petik tradisional asal Tiongkok, yang memberikan warna etnik sekaligus memperkuat identitas WayV sebagai grup berbasis China di bawah naungan SM Entertainment.

Lagu ini menggunakan layang-layang sebagai simbol utama. Layang-layang yang tetap terbang tinggi meski diterpa badai menjadi metafora bagi tekad yang tak tergoyahkan, keberanian menghadapi rintangan, serta semangat untuk melampaui berbagai batas dalam mengejar impian.

Selain musiknya, koreografi "Yeon" juga menjadi salah satu daya tarik utama. Penampilan panggung dirancang dengan memasukkan unsur seni bela diri yang menonjolkan garis gerak para anggota.

Gerakan yang presisi dipadukan dengan koreografi dinamis diyakini akan menghadirkan pertunjukan yang kuat sekaligus elegan saat lagu tersebut dibawakan secara langsung.