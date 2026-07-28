WayV Resmi Kembali pada 10 Agustus Lewat Mini Album Vision Wings

wayV (x @soompi)
JawaPos.com – WayV kembali meramaikan industri K-pop dengan mini album kedelapan berjudul Vision Wings. Dikutip dari dispatch, SM Entertainment mengumumkan WayV akan merilis album terbaru mereka pada 10 Agustus, sekaligus membuka babak baru melalui konsep yang memadukan musik modern dengan sentuhan budaya tradisional.
Mini album Vision Wings akan berisi tujuh lagu yang menampilkan beragam genre dan nuansa. Di antara seluruh trek, lagu utama "Yeon" menjadi sorotan karena menghadirkan identitas musik yang berbeda dari rilisan WayV sebelumnya, sekaligus memperlihatkan evolusi musikal grup tersebut.
"Yeon" mengusung genre hip-hop performance yang dipadukan dengan melodi elegan dan irama jungle beat yang sedang tren. Lagu ini semakin istimewa berkat penggunaan guzheng, alat musik petik tradisional asal Tiongkok, yang memberikan warna etnik sekaligus memperkuat identitas WayV sebagai grup berbasis China di bawah naungan SM Entertainment.
Lagu ini menggunakan layang-layang sebagai simbol utama. Layang-layang yang tetap terbang tinggi meski diterpa badai menjadi metafora bagi tekad yang tak tergoyahkan, keberanian menghadapi rintangan, serta semangat untuk melampaui berbagai batas dalam mengejar impian.
Selain musiknya, koreografi "Yeon" juga menjadi salah satu daya tarik utama. Penampilan panggung dirancang dengan memasukkan unsur seni bela diri yang menonjolkan garis gerak para anggota.
Gerakan yang presisi dipadukan dengan koreografi dinamis diyakini akan menghadirkan pertunjukan yang kuat sekaligus elegan saat lagu tersebut dibawakan secara langsung.
Vision Wings telah tersedia untuk pre-order melalui berbagai toko musik daring maupun luring. Dengan konsep yang unik, perpaduan musik modern dan tradisional, serta penampilan yang menjanjikan, comeback WayV kali ini menjadi salah satu rilisan K-pop yang paling dinantikan pada Agustus mendatang.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kronologi Tewasnya Satpam Jatiluhur Purwakarta: Rekam Vandalisme hingga Tewas Terborgol
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
5 Bintang Sepak Bola yang Alami Kenaikan Nilai Pasar setelah Piala Dunia FIFA 2026
Prediksi PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Ujian Berat Ayam Kinantan Hadapi Sang Juara Bertahan
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi