WayV Tampilkan Konsep Drama Kolosal dalam Trailer 'Vision Wings' Jelang Comeback Mini Album ke-8

WayV (Instagram @smtown)
JawaPos.com – WayV resmi merilis trailer video musik untuk lagu utama Vision Wings sebagai bagian dari comeback terbaru mereka.
Dikutip dari akun Instagram @officialkvibes pada Selasa (28/7), Trailer tersebut langsung menarik perhatian penggemar berkat konsep sinematik yang mengusung nuansa layaknya drama kolosal. Visual megah dan atmosfer misterius menjadi daya tarik utama dalam cuplikan yang diperkenalkan grup tersebut.
Melalui trailer tersebut, WayV menampilkan perpaduan sinematografi yang artistik dengan alur cerita bernuansa epik. Konsep tersebut memberikan gambaran awal mengenai tema yang akan diusung pada comeback kali ini.
Penampilan para anggota juga semakin memperkuat kesan dramatis yang ingin disampaikan melalui video musik tersebut.
Vision Wings menjadi mini album kedelapan WayV sekaligus rilisan perdana mereka dalam delapan bulan terakhir. Album tersebut akan memuat tujuh lagu, termasuk lagu utama “鸢 (Vision Wings)” yang akan tersedia dalam versi Mandarin dan Inggris.
Comeback ini juga menandai upaya WayV menghadirkan konsep yang berbeda dibandingkan karya-karya sebelumnya.
Mini album kedelapan WayV dijadwalkan resmi dirilis pada 10 Agustus. Menjelang perilisan tersebut, penggemar masih dapat menantikan berbagai materi promosi dan teaser lainnya.
WayV berharap comeback “Vision Wings” mampu menghadirkan pengalaman baru melalui perpaduan musik, cerita, dan visual sinematik yang memukau.
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