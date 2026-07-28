Shin Min Ah Tampil Anggun sebagai Permaisuri Navier di Teaser Perdana The Remarried Empress

JawaPos.com – Disney+ membagikan tampilan perdana serial yang paling dinantikan tahun ini, The Remarried Empress. Dikutip dari dispatch, The Walt Disney Company Korea merilis teaser poster pertama yang memperlihatkan Shin Min Ah tampil memukau sebagai Permaisuri Navier, sosok bangsawan yang menjadi pusat kisah dalam drama fantasi romantis tersebut.

Dalam poster tersebut, Shin Min Ah berdiri seorang diri di tengah ruang persidangan kerajaan dengan aura yang penuh wibawa. Meski berada di hadapan proses perceraian dari sang kaisar, karakter Navier tetap memancarkan keteguhan dan martabat yang sulit digoyahkan, mengisyaratkan perjalanan emosional yang akan menjadi inti cerita.

Poster itu juga menampilkan kalimat ikonik, "Aku menerima perceraian ini. Dan aku meminta persetujuan untuk menikah lagi." Tagline tersebut menjadi simbol keberanian Navier untuk menentukan jalan hidupnya sendiri, sekaligus menggambarkan sosok perempuan yang memilih bangkit dan melangkah maju setelah menghadapi pengkhianatan.

The Remarried Empress menceritakan kehidupan Permaisuri Navier yang menerima surat perceraian dari Kaisar Sovieshu, diperankan oleh Ju Ji Hoon. Alih-alih tenggelam dalam kesedihan, Navier justru mengajukan permohonan untuk menikah lagi, membuka kisah romansa baru yang dibalut intrik politik, perebutan kekuasaan, dan konflik di lingkungan kerajaan.

Drama ini diadaptasi dari web novel dan webtoon. Hingga Juli 2026, versi webtoonnya telah mencatat sekitar 2,97 miliar penayangan kumulatif di berbagai platform, menjadikannya salah satu karya fantasi romantis Korea paling sukses dan memiliki basis penggemar global yang sangat besar.

Dengan jajaran pemain ternama serta kisah yang telah terbukti populer di seluruh dunia, The Remarried Empress menjadi salah satu drama Korea terbesar tahun ini. Drama Disney+ tersebut dijadwalkan tayang pada musim gugur 2026, dan siap membawa kisah Permaisuri Navier ke layar kaca dalam adaptasi live-action yang telah lama dinantikan para penggemar.