Shin Min Ah Sukses Antar "The Eyes" Raih 1 Juta Penonton dan Tembus Pasar Global

Shin Min Ah di film the eyes (x @tang_kira)

JawaPos.com – Film thriller Korea The Eyes melampaui angka 1 juta penonton sejak dirilis pada Juni lalu.

Kesuksesan tersebut diraih berkat respons positif dari penonton yang terus berkembang melalui rekomendasi dari mulut ke mulut, sekaligus membuktikan daya tarik film thriller Korea di layar lebar.

Keberhasilan The Eyesl merupakan berkat dari penampilan memukau Shin Min Ah sebagai tokoh utama.

Dalam film ini, ia memerankan Seo Jin, seorang perempuan yang perlahan kehilangan penglihatannya akibat penyakit genetik, tetapi tetap berusaha mengungkap misteri di balik kematian saudara kembarnya.

Shin Min Ah dinilai berhasil menampilkan emosi yang kompleks melalui akting yang penuh penghayatan.

Ia menggambarkan rasa takut, putus asa, sekaligus naluri bertahan hidup karakter Seo Jin secara meyakinkan, sehingga mendapat banyak pujian dari kritikus maupun penonton atas penampilannya dalam genre thriller.

Tim produksi juga merilis sejumlah foto di balik layar. Potret-potret tersebut memperlihatkan dedikasi Shin Min Ah selama proses syuting, mulai dari memeriksa kesinambungan adegan, berdiskusi dengan kru, hingga meninjau hasil pengambilan gambar dengan penuh perhatian.

Kesuksesan The Eyes tidak hanya dirasakan di Korea Selatan. Film garapan sutradara Yeom Ji Ho itu sebelumnya telah diundang ke kompetisi Festival Film Sitges ke-59, salah satu ajang film bergenre paling bergengsi di dunia.

Selain itu, The Eyes juga dipastikan akan diputar di sejumlah negara, termasuk kawasan Amerika Utara.

Berkat penampilannya di film ini, Shin Min Ah semakin mendapat pengakuan sebagai salah satu aktris yang sukses membintangi film thriller.

Transformasi aktingnya yang berbeda dari proyek-proyek sebelumnya bahkan membuat banyak penggemar dan media menjulukinya sebagai "Ratu Thriller" berkat kemampuan membangun ketegangan sepanjang cerita.

The Eyes mengisahkan perjuangan seorang wanita yang kehilangan penglihatannya secara bertahap sambil menyelidiki kematian misterius saudara kembarnya.

Selain Shin Min Ah, film ini juga dibintangi Kim Nam Hee, Lee Seung Ryong, dan Kim Young Ah.

Dengan alur penuh teka-teki dan penampilan para pemain yang solid, The Eyes terus menarik perhatian penonton di dalam maupun luar Korea Selatan.

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