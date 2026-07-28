Kabar Bahagia! Namgoong Min dan Jin Ah Reum Sambut Kelahiran Putra Pertama

JawaPos.Com - Aktor Namgoong Min tengah menikmati momen membahagiakan dalam hidupnya. Dikutip dari dispatch, Namgoong Min resmi menyandang status sebagai seorang ayah setelah Jin Ah Reum, melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

Kabar bahagia tersebut dikonfirmasi oleh agensi 935 Entertainment pada 27 Juli. Agensi membenarkan bahwa pasangan itu telah menyambut kelahiran putra mereka sehari sebelumnya. Mereka juga menyampaikan rasa terima kasih sekaligus berharap publik memberikan doa dan ucapan selamat kepada keluarga kecil Namgoong Min.

Hubungan Namgoong Min dan Jin Ah Reum telah berlangsung cukup lama. Keduanya pertama kali bertemu saat terlibat dalam film Light My Fire pada 2015. Hubungan profesional itu kemudian berkembang menjadi kisah asmara yang berujung pada pernikahan mereka pada 2022.

Kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap setelah bulan lalu mengumumkan kabar kehamilan anak pertama. Pengumuman tersebut datang sekitar empat tahun setelah mereka menikah. Agensi menyampaikan bahwa pasangan tersebut tengah mempersiapkan diri untuk menyambut kehadiran anggota keluarga baru yang begitu berharga.

Di tengah kebahagiaan sebagai ayah baru, Namgoong Min tetap aktif berkarier di dunia akting. Ia saat ini tampil dalam drama The Husband dengan memerankan karakter Kang Tae Joo, seorang dokter bedah saraf yang menjadi salah satu tokoh utama dalam cerita.