Kabar Bahagia! Namgoong Min dan Jin Ah Reum Umumkan Kehamilan Anak Pertama Setelah 4 Tahun Menikah

Pasangan selebriti Korea Namgoong Min dan Jin Ah Reum. (Naver)

JawaPos.com - Kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Korea Selatan, Namgoong Min dan Jin Ah Reum. Keduanya dikabarkan akan segera menyambut kelahiran anak pertama mereka.

Pada 18 Juni 2026, agensi Namgoong Min 935 Entertainment, mengumumkan bahwa Ah Reum tengah mengandung buah hati pasangan tersebut.

Dalam pernyataannya, pihak agensi menyebut bahwa sebuah kehidupan baru yang berharga telah hadir bagi kedua pasangan tersebut.

"Sebuah kehidupan baru yang berharga telah hadir bagi pasangan ini aktor Namgoong Min dan aktor Jin Ah Reum," tulis agensi yang dikutip dari Naver.

Agensi juga meminta publik untuk memberikan dukungan hangat kepada Namgoong Min beserta keluarganya yang tengah menantikan momen spesial tersebut.

"Kami berharap anda akan merayakan berkah berharga yang telah datang kepada aktor Namgoong Min dan keluarganya dengan hati yang hangat dan kami meminta dukungan dan perhatian anda yang berkelanjutan," tambahnya.

Kabar kehamilan ini pun disambut antusias oleh para penggemar yang telah mengikuti perjalanan cinta keduanya selama bertahun-tahun.

Namgoong Min dan Jin Ah Reum pertama kali bertemu pada 2015 melalui film Light My Fire.

Dalam proyek tersebut, Namgoong Min berperan sebagai sutradara sementara Jin Ah Reum terlibat sebagai aktris.

Dari hubungan profesional, keduanya kemudian berkembang menjadi pasangan kekasih. Mereka mengakui hubungan asmara ke publik pada tahun berikutnya.

Setelah menjalani hubungan terbuka selama tujuh tahun, keduanya akhirnya menikah pada Oktober 2022. Kini 4 tahun setelah resmi menjadi suami istri, pasangan tersebut bersiap memasuki babak baru sebagai orang tua.