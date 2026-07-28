Ruben Onsu Tanggapi Ultimatum Pengacara Sarwendah, Tegaskan Tidak Pernah Berniat Memojokkan Sang Mantan

Ruben Onsu. (istimewa)
JawaPos.com - Perseteruan antara Ruben Onsu dengan mantan istrinya, Sarwendah, masih terus menjadi sorotan publik. Kali ini, Ruben memberikan tanggapan setelah pengacara Sarwendah mengingatkan bahwa anak-anak mereka bisa semakin menjauh, bahkan membenci sang ayah apabila terus memojokkan kliennya di ruang publik.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ruben Onsu mengaku sudah menyadari adanya perubahan sikap dari anak-anaknya sejak beberapa waktu belakangan. Meski demikian, ia menegaskan tidak pernah berpikir bahwa anak-anaknya akan berhenti menyayanginya.
"Iya, Pak. Sebelum Bapak menyampaikan hal tersebut, saya sebenarnya sudah mengetahui seperti apa reaksi anak saya," tulis Ruben dalam unggahannya di Instagram.
"Dan bukan berarti nanti anak saya tidak sayang, tetapi sejak beberapa waktu lalu saya sudah melihat adanya perubahan reaksi dari anak saya yang berbeda. Saya sebagai orang tua tentu bisa merasakan dan memahami hal tersebut," imbuh Ruben.
Ruben Onsu menegaskan bahwa selama ini dirinya tidak memiliki niat untuk menyerang atau memojokkan Sarwendah. Menurutnya, setiap pernyataan yang ia sampaikan semata-mata bertujuan meluruskan informasi yang sudah beredar di publik yang dimulai oleh Sarwendah.
"Tidak ada niat saya untuk memojokkan klien Bapak. Yang saya lakukan hanya menjawab dan meluruskan berdasarkan jejak digital serta pernyataan-pernyataan yang pernah disampaikan oleh klien Bapak," tegasnya.
Presenter berusia 42 tahun itu meminta agar pengacara Sarwendah melihat kembali berbagai tayangan siaran langsung yang pernah dilakukan kliennya. Ruben menilai, polemik yang berkembang saat ini tidak muncul begitu saja, melainkan berawal dari pernyataan-pernyataan yang sudah lebih dulu disampaikan Sarwendah ke publik.
"Coba dicek kembali semua tayangan atau setiap live yang dilakukan oleh klien Bapak. Dan perlu diingat, semua ini pada akhirnya berawal dari live siapa hingga permasalahan ini menjadi ramai?" kata Ruben.
Menurut Ruben, dirinya selama ini memilih untuk tidak memberikan tanggapan atas berbagai isu yang berkembang. Ia berharap persoalan tersebut akan mereda dengan sendirinya tanpa perlu diperpanjang melalui pernyataan di media.
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