Sarwendah Hengkang dari Rumah Cilandak Karena Didatangi Debt Collector, Pihak Ruben Onsu Minta Penjelasan ke Pihak Bank

JawaPos.com - Polemik terkait alasan kepindahan Sarwendah dari rumah mewah Cilandak, Jakarta Selatan, menjadi sorotan. Sebelumnya, pihak Sarwendah menyebut rumah itu telah didatangi debt collector atau tukang tagih utang.

Pihak Sarwendah mengaku dapat membuktikannya karena kedatangan mereka terekam dalam kamera CCTV. Merasa tidak nyaman, dia bersama anak-anaknya akhirnya memutuskan hengkang dari rumah Cilandak.

Terkait hal tersebut, Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, memberikan tanggapan. Ia mengaku telah meminta penjelasan kepada pihak bank terkait status kredit atas rumah itu.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan adanya debt collector yang mendatangi rumah mewah Cilandak sehingga membuat Sarwendah merasa tidak tenang.

"Kami telah berkomunikasi dengan pihak bank, kami menanyakan sampai mana sekarang tahap proses kreditnya Ruben Onsu di bank tersebut," kata Minola Sebayang.

Menurut dia, pihak bank menjelaskan bahwa kredit tersebut masih berada dalam proses penyelesaian dan belum memberikan informasi yang mengarah pada tindakan penagihan seperti yang ramai diperbincangkan.

"Jawaban dari pihak bank yang memang mengurusi kredit yang tidak lancar, rumah itu masih dalam proses penyelesaian," kata Minola Sebayang.

Minola lantas mempertanyakan dasar klaim yang menyebut persoalan kredit telah mencapai tahapan paling serius. Menurutnya, jika benar kredit sudah berada pada kategori kolektibilitas 5 (Kol 5), seharusnya Ruben Onsu sebagai debitur menerima surat pemberitahuan resmi dari bank.