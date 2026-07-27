Sarwendah Dihujat Gara-gara Pamer Kemesraan, Giorgio Antonio: Aku yang Gatal

Giorgio Antonio, pacar Sarwendah. (Instagram: giorgioantonioc)
JawaPos.com - Sarwendah kembali menjadi sorotan publik setelah video kebersamaannya dengan sang kekasih, Giorgio Antonio, ramai diperbincangkan publik di media sosial. Momen kemesraan keduanya justru memicu gelombang komentar negatif yang sebagian besar ditujukan kepada mantan istri Ruben Onsu tersebut.
Video yang diunggah akun Instagram @rumormedia.id memperlihatkan Giorgio Antonio memberikan penjelasan terkait kedekatannya dengan Sarwendah. Ia meminta publik tidak perlu menyudutkan sang kekasih karena dirinya yang lebih dulu menunjukkan sikap manja dan sering berusaha nempel kepada Sarwendah.
Dengan nada santai, Giorgio secara terbuka mengakui bahwa dirinya menjadi sosok yang paling aktif berusaha mendekatkan diri kepada Sarwendah. "Aku yang gatal," katanya.
Tak berhenti di situ, Giorgio kembali menegaskan bahwa selama ini dialah yang terus mendekati Sarwendah, bukan sebaliknya.
"Kamu nggak lihat? Aku yang mepet Mamio terus," katanya.
Pengakuan tersebut langsung membuat Sarwendah tertawa. Ibu tiga anak itu tampak tersipu usai mendengar pernyataan sang kekasih yang disampaikan di depan kamera.
"Kamu mau ngomong apa? Selalu aja cari-cari (kesalahan). Carilah terus, silakan cari terus," kata Giorgio Antonio.
Meski terus diterpa hujatan, Giorgio Antonio dan Sarwendah tidak mau terlalu memusingkan komentar negatif. Mereka memilih menikmati kehidupan bersama dengan orang-orang terdekat.
"Kita mah santai hidupnya, kita happy. Silakan cari (kesalahannya)," katanya.
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