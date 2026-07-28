Tak Hadir ke Pernikahan Nathalie Holscher-Aripat, Sule Ternyata Tidak Terima Undangan

JawaPos.com - Salah satu sorotan publik terhadap pernikahan Nathalie Holscher-Aripat yang berlangsung di salah satu hotel di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, adalah terkait ketidakhadiran Sule selaku mantan suami.

Sule akhirnya meluruskan kabar yang sempat ramai beredar di media sosial terkait ketidakhadirannya di acara pernikahan sang mantan istri, Nathalie Holscher. Ayahanda Rizky Febian itu menegaskan dirinya bukan sengaja mau absen, melainkan memang tidak menerima undangan untuk menghadiri acara tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Sule saat ditemui di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (27/7). Ia memastikan isu yang menyebut dirinya mengabaikan undangan pernikahan Nathalie merupakan informasi yang tidak benar.

Menurut Sule, baik undangan dalam bentuk fisik maupun undangan melalui pesan digital tidak pernah dia terima dari Nathalie. Merasa tidak diundang, ia pun tidak menghadiri momen bahagia mantan istrinya tersebut.

"Nggak hadir karena memang nggak diundang," kata Sule.

Sule meminta publik tidak mudah mempercayai berbagai narasi yang beredar di media sosial. Ia menegaskan pemberitaan yang menyebut dirinya sengaja tidak datang merupakan informasi yang tidak benar alias hoaks.

"Berita-berita di sana itu hoaks. Kita tidak hadir karena memang tidak ada undangan," tegas Sule.

Meski demikian, Sule mengaku sama sekali tidak menyimpan permasalahan dengan Nathalie meski tidak mendapat undangan pernikahan. Baginya, hubungan baik harus tetap dijaga, terlebih mereka memiliki seorang putra, Adzam, yang menjadi prioritas bersama.