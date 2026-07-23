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Abdul Rahman
Jumat, 24 Juli 2026 | 00.54 WIB

Ustadz Syam Tuntun Nathalie Holscher Berjanji Tak Lagi Terima Saweran, Responsnya Bikin Tamu Tertawa

Ustadz Syam tuntun Nathalie Holscher untuk berjanji tidak Lagi menerima saweran. (Istimewa) - Image

Ustadz Syam tuntun Nathalie Holscher untuk berjanji tidak Lagi menerima saweran. (Istimewa)

JawaPos.com - Momen penuh kehangatan sekaligus canda mewarnai acara resepsi pernikahan Nathalie Holscher dan Arief Fadli alias Aripat yang berlangsung di salah satu hotel di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

Dalam acara tersebut, Ustadz Syamsuddin Nur Makka atau yang akrab disapa Ustadz Syam menyampaikan nasihat khusus kepada mempelai perempuan agar ia meninggalkan kebiasaan menerima saweran terkait pekerjaannya sebagai disc jockey (DJ).

Awalnya, di hadapan para tamu undangan, Ustadz Syam mengingatkan Aripat untuk tidak jumawa dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini.

"Jangan pernah kau andalkan uangmu (Aripat), karena bisa jadi uangnya lebih banyak. Sawerannya besar dia," ujar Ustadz Syam yang langsung disambut gelak tawa para tamu undangan, dalam potongan video beredar di media sosial.

Ustadz Syam melanjutkan dengan meminta Nathalie untuk menghentikan kebiasaannya menerima saweran saat nge-DJ usai menikah. Pasalnya, kini sudah ada suami, Aripat, yang siap bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhannya dan kebutuhan rumah tangganya.

"Tapi habis ini berhenti ya. Habis ini sudah berhenti (terima saweran). Tidak menerima lagi saweran dari orang Sidrap, tidak menerima lagi saweran dari orang Jawa, tidak menerima lagi saweran dari mana-mana," pinta Ustadz Syam.

"Saweran yang kamu terima cuma dari Mas Arif. Oke, deal?" lanjut Ustad Syam.

Nathalie Holscher menanggapi nasihat tersebut dengan santai dan berusaha bercanda. "Iya. Sama saweran dari Ustadz Syam," jawab Nathalie.

Mendengar jawaban itu, Ustadz Syam langsung memberikan balasan. "Ustadz yang dizakati," ujar Ustadz Syam.

Editor: Abdul Rahman
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