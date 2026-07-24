Tahu Ceritanya, Umi Pipik Menangis Haru Saksikan Pernikahan Nathalie Holscher-Aripat

JawaPos.com - Pipik Dian Irawati atau yang akrab disapa Umi Pipik tak mampu menyembunyikan rasa harunya saat menyaksikan secara langsung pernikahan Nathalie Holscher dengan Arief Fadli alias Aripat yang berlangsung di salah satu hotel di bilangan Kuningan Jakarta Selatan,sekitar 2 hari lalu.

Di tengah suasana bahagia pernikahan Nathalie-Aripat, Umi Pipik mengaku sampai menitikkan air mata. Baginya, momen itu menjadi jawaban atas perjalanan panjang Nathalie yang pernah melewati masa-masa sulit dalam hidup.

"Nangis saya. Semoga tidak ada kesedihan lagi setelah hari ini. Nathalie bahagia selamanya," ujar Umi Pipik.

Umi Pipik mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui betul lika-liku kehidupan Nathalie. Ia mengaku menjadi tempat Nathalie berbagi cerita, terutama ketika mantan istri komedian Sule itu berada di titik terendah dalam hidup.

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"Iya tahu (susah-senang Nathalie). Karena Nathalie sering cerita. Kita kan dekat banget ya. Disaat terpuruk, hancur, dia datang ke saya. Aku menganggap dia sudah kayak adik," ungkapnya.

Kedekatan tersebut membuat Umi Pipik merasa ikut merasakan setiap fase yang dilalui Nathalie. Mulai dari kesedihan hingga akhirnya menemukan kembali kebahagiaannya bersama Aripat.

Umi Pipik berharap pernikahan kali ini menjadi akhir dari segala ujian yang pernah dihadapi sang sahabat. Umi Pipik mendoakan agar rumah tangga Nathalie- Aripat diwarnai kebahagiaan, dijauhkan dari fitnah, dan langgeng sampai maut memisahkan.

"Semoga ini pelayaran terakhir Nathalie. Semoga sakinah selamanya, diberikan ketenangan, kebahagiaan, mawaddah, warahmah," tuturnya.