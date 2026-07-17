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Abdul Rahman
Sabtu, 18 Juli 2026 | 04.46 WIB

Manajer Artis Nanda Persada Nilai Kedekatan Giorgio Antonio dengan Anak-anak Sarwendah Melampaui Batas

Nanda Persada datangi Polda Metro Jaya beri semangat dan dukungan kepada Anji yang kini menjalani pemeriksaaan penyidik terkait laporan Muannas Alaidid./Abdul Rahman - Image

Nanda Persada datangi Polda Metro Jaya beri semangat dan dukungan kepada Anji yang kini menjalani pemeriksaaan penyidik terkait laporan Muannas Alaidid./Abdul Rahman

JawaPos.com - Manajer artis Nanda Persada menyoroti kedekatan Giorgio Antonio dengan anak-anak Sarwendah dan Ruben Onsu. Menurutnya, ada batas yang perlu dijaga, terutama ketika menyangkut anak-anak yang berada dalam situasi keluarga pasca perceraian.

Pernyataan itu disampaikan Nanda setelah Ruben Onsu sebelumnya mengunggah pesan di media sosial yang menyinggung kedekatan Giorgio Antonio dengan anak-anaknya. Nanda menilai, sikap Ruben sebagai seorang ayah merupakan hal yang wajar.

"Ruben sudah posting ya di sosmed. Sebaiknya Gio mengambil porsi yang secukupnya, terutama berkaitan dengan anak-anaknya," kata Nanda Persada.

Menurut Nanda, sikap Ruben tidak lagi sekadar didasarkan pada asumsi atau opini. Ia menilai masyarakat dapat melihat sendiri video- video yang beredar di media sosial, sehingga persoalan tersebut dapat dinilai berdasarkan fakta, bukan asumsi atau opini.

"Menurut aku itu hal yang sangat wajar ya seorang bapak (Ruben Onsu) menyuarakan itu karena kita sudah lihat sendiri. Jadi ini bukan bermain persepsi lagi di opini, tapi lihat fakta," ujarnya.

Nanda kemudian mencontohkan salah satu momen kedekatan kekasih Sarwendah itu dengan anak-anak Ruben Onsu yang dinilai sudah keterlaluan, melalui batas, dan tidak pantas.

"Waktu kita lihat fakta-fakta di video-video yang beredar itu memang tidak etis ya. Misalnya duduk di perut laki-laki lain yang masih belum menjadi bapak sambungnya gitu ya dengan lawan jenis," ucapnya.

Untuk memperkuat pandangannya, Nanda mengaku sempat berdiskusi dengan psikolog Kasandra terkait batasan interaksi antara orang dewasa dengan anak dalam situasi keluarga yang telah bercerai. Menurutnya, ada sejumlah hal yang memang sebaiknya tidak dilakukan.

"Ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Ini bukan soal kasus Sarwendah dan Ruben saja, tapi ini menjadi pembelajaran buat banyak orang, buat banyak pihak," tutur Nanda Persada.

Editor: Abdul Rahman
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