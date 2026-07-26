Gracia Caroline Terharu Jerome Polin Beri Sejumlah Kejutan Ultah Seharian

JawaPos.com - Jerome Polin menyiapkan sejumlah kejutan spesial untuk merayakan ulang tahun sang kekasih, Gracia Caroline, selama satu hari penuh.

Tak hanya memberikan hadiah ultah, YouTuber sekaligus konten kreator itu menyusun rangkaian kejutan yang berlangsung sejak pergantian hari tengah malam hingga sampai malam hari.

Kejutan pertama dimulai tepat saat pergantian hari tengah malam. Jerome datang menemui Gracia dan memberikan seekor anjing sebagai hadiah ulang tahun. Momen tersebut menjadi pembuka dari sederet kejutan yang telah dipersiapkannya untuk membuat perayaan hari ulang tahun Gracia semakin berkesan.

Setelah itu, Jerome mengajak Gracia makan siang bersama keluarga dan sahabat terdekat di salah satu restoran. Suasana hangat bersama orang-orang tercinta membuat perayaan ulang tahun perempuan yang genap berusia 27 tahun itu terasa semakin istimewa.

Melalui unggahan di Instagram, Gracia mengungkapkan rasa syukur sekaligus berterima kasih kepada semua orang yang telah membuat hari ulang tahunnya terasa begitu berkesan.

"27, dan berterima kasih kepada semua orang yang membuat hari saya terasa begitu istimewa. Especially thank you sayang @jeromepolin yang sudah merancang multiple surprise, birthday itinerary, dan hadiah yang super thoughtful. Felt super spoiled yesterday," tulis Gracia.

Rangkaian kejutan belum berhenti di situ. Jerome kemudian mengajak Gracia berkeliling dengan menggunakan MRT sebelum menghabiskan waktu bersama di sebuah pusat perbelanjaan. Awalnya, Gracia mengira kegiatan itu hanya untuk mengisi waktu sebelum makan malam.

Namun, tanpa diduga, Jerome Polin membelikannya airpods baru. Hadiah tersebut diberikan karena Jerome mengetahui airpods milik Gracia sebelumnya telah rusak.